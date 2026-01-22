Orange, Bouygues y Free-iliad negocian la compra de "gran parte" de los activos de Altice en Francia

Archivo - Logos de Orange, Free-iliad y Bouygues. - ORANGE, FREE-ILIAD Y BOUYGUES - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consorcio formado por las operadoras Bouygues Telecom, Free-iliad Group y Orange ha confirmado que mantiene conversaciones con el Grupo Altice en relación con una posible operación para adquirir "gran parte de sus actividades de telecomunicaciones en Francia".

En un comunicado conjunto en respuesta a informaciones publicadas en la prensa, el consorcio señala que las "diligencias debidas ('due diligence') se iniciaron a principios de enero de 2026", aunque subraya que los términos legales y financieros de la operación aún no se han acordado.

En este sentido, las operadoras advierten de que "no existe certeza de que este proceso culmine en un acuerdo", que, en cualquier caso, debería ser aprobado por la gobernanza de las partes involucradas y sujeto a las condiciones habituales.

El pasado mes de octubre, Altice rechazó una oferta de no vinculante de unos 17.000 millones de eros por parte de las tres mismas operadoras para hacerse con la mayor parte de sus actividades en Francia.