Orange lanza la primera fibra de 5 Gb en España con tecnología 'XGSPON'

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MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Orange, del Grupo MasOrange, ha lanzado una nueva velocidad de fibra ultrarrápida con tecnología 'XGSPON' que alcanza los 5 gigabytes (Gb), según ha informado este jueves en un comunicado.

Con este lanzamiento, la compañía amplía su gama de velocidades de conexión, que ya incluye la opción de 10 Gb, y refuerza así su posición como la marca con la propuesta más completa en fibra ultrarrápida del mercado nacional.

Orange facilita así su oferta con tecnología 'XGSPON' para que el mayor número de personas y negocios puedan beneficiarse de la mejor conectividad de fibra.

La oferta de fibra ultrarrápida de Orange con ambas velocidades --5 Gb y 10 Gb-- está disponible desde este jueves para todos los clientes convergentes de fibra que se encuentren en zona de cobertura 'XGSPON'. Además, la velocidad de 10 Gb también podrá ser contratada por los clientes de solo fibra + TV.

La tecnología 'XGSPON' permite velocidades de 5 Gb o 10 Gb simétricos --en este caso unos 8Gb dado que una parte de la velocidad se usa para el propio funcionamiento del servicio-- con mínima latencia.

Gracias a la velocidad y calidad de la tecnología 'XGSPON', se podrá, por ejemplo, liberar todo el potencial de la inteligencia artificial (IA) en el hogar y negocio, conectar más dispositivos simultáneamente para trabajar con total tranquilidad, máxima comodidad y sin interrupciones, entre otras cuestiones.

LA AUTOPISTA DE FIBRA PARA LA IA

'XGSPON' es la autopista de fibra que libera todo el potencial de la IA en el hogar y negocio. Con sus velocidades simétricas ultrarrápidas de hasta 10 Gbps, esta tecnología de Orange permite subir archivos pesados --como 'datasets' de entrenamiento, modelos de IA o vídeos 4K generados por inteligencia artificial-- en tan solo segundos, eliminando por completo los cuellos de botella que frenan la fibra tradicional.

De esta forma, todos los dispositivos con IA (asistentes inteligentes, cámaras de seguridad, electrodomésticos conectados o PCs con herramientas de generación de contenido) funcionan a pleno rendimiento, sin esperas, sin interrupciones y con la máxima fluidez, preparando las hogares y negocios para la revolución de la IA doméstica del presente y del futuro.

Además, en el mundo de las empresas, esta 'XGSPON' permite acelerar el camino hacia su digitalización facilitando el desarrollo de soluciones en 'cloud' para agilizar los procesos ahorrando costes e incrementando la eficiencia de las empresas.

También supone una oportunidad de crecimiento a aquellas empresas que demandan gran ancho de banda, como son las que se dedican al alojamiento web o creadores de contenido, entre otros.

De esta forma, y una vez más, Orange se sitúa a la vanguardia en el mercado español de las telecomunicaciones, como ya hizo cuando lanzó los servicios de red más avanzados como fibra 'XGSPON' con 10 Gb, 5G Stand Alone (SA) y 5G Advanced.