Oriol Balaguer lanza su cadena de cafeterías y abrirá 35 tiendas y alcanzar ventas de 8 millones en tres años

Balaguer Coffe & Bakery - JUAN LAFITA/BALAGUER COFFE & BAKERY

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pastelero y empresario Oriol Balaguer lanza la cadena Balaguer Coffee & Bakery, una nueva enseña con la que prevé alcanzar 35 tiendas en España y ocho millones de euros de facturación en 2028, según las previsiones iniciales de su plan de negocio.

En concreto, la nueva marca arranca en Madrid, donde ha abierto su primera tienda propia en Príncipe de Vergara, 119, y nace con una propuesta centrada en la apuesta por la bollería y la pastelería de calidad en un formato más cotidiano y accesible, según informa la firma.

De esta forma, el objetivo es ocupar el espacio existente entre la pastelería tradicional y las cadenas estandarizadas, con un modelo orientado al crecimiento en grandes ciudades.

La 'hoja de ruta' de la enseña contempla una primera fase de consolidación en España, con el foco puesto en ciudades como Madrid y Barcelona, principalmente, además de Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao, antes de abordar una expansión internacional.

Así, en esa segunda etapa de llevar este concepto a mercados internacionales, prevista a partir de 2027, los mercados objetivo serán Portugal, Francia e Italia.

Oriol Balaguer ha explicado la puesta en marcha de este nuevo concepto de cafetería y pastelería. "Durante mucho tiempo parecía que para tomar una bollería o una pastelería de verdad había que ir a sitios muy concretos o reservarse para ocasiones especiales. Siempre he tenido la convicción de que no tiene por qué ser así. Hay espacio para acercar un producto de buena calidad al consumo diario y también para hacer crecer un negocio sólido a partir de esta idea", ha indicado.

Balaguer Coffee & Bakery se integra en la estructura empresarial de Oriol Balaguer, que se articula en tres grandes líneas. Por un lado, la recuperación y conservación del patrimonio gastronómico, con proyectos como Pastisseria Sans en La Bisbal d'Empordà. Por otro lado, una línea más de autor, con Oriol Balaguer Chocolates, con cuatro tiendas en Barcelona, una en Madrid y en La Bisbal d'Empordà, además de un córner en Andorra. Y, por último, el desarrollo de conceptos contemporáneos, donde se ubica Balaguer Coffee & Bakery.

De esta forma, las previsiones de negocio sitúan la facturación de Balaguer Coffee & Bakery en 1,5 millones de euros en 2026, cuatro millones en 2027 y ocho millones en 2028. A medio plazo, el proyecto podría desarrollarse en una red total de 50 ubicaciones entre España y mercados internacionales objetivo.

El desarrollo de la franquicia se apoyará primero en la consolidación de nuevas tiendas propias estratégicas -que representarán entre el 10/15% de la cadena- con el objetivo de afianzar el 'know-how' y seguir ajustando la oferta de producto, los procesos y la experiencia de cliente antes de acelerar la expansión. Además, la idea es incorporar helados, postres y una línea de panetones en los próximos meses.