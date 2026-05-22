Oryzon celebrará su junta de accionistas el próximo 26 de junio de forma exclusivamente telemática

Archivo - Mujer en laboratorio. - CSIC - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Oryzon celebrará su junta de accionistas el próximo 26 de junio en segunda convocatoria de forma exclusivamente telemática, según ha indicado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes.

Entre los puntos del orden del día se encuentra la aprobación de las cuentas anuales y de la gestión desarrollada por el consejo de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Asimismo, se someterá a votación la modificación de acuerdos previos sobre el plan de incentivo a largo plazo de directivos y el sistema de retribución fija a largo plazo de consejeros independientes para incorporar el cambio de control de la sociedad como supuesto de consolidación y liquidación anticipada, además de someter a voto consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de 2025.

La compañía registró unas pérdidas de 1,2 millones de euros en el primer trimestre del año, por debajo del resultado negativo de 1,7 millones de euros del mismo periodo de 2025. El resultado de explotación de la biofarmacéutica se situó a cierre de marzo en -1,7 millones de euros, frente a los -1,5 millones de euros del primer trimestre de 2025.

Las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) realizadas por Oryzon alcanzaron los 4,5 millones de euros al finalizar marzo, de las que 4,2 millones de euros correspondieron a actividades de desarrollo y 300.000 euros a actividades de investigación.