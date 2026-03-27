Oysho (Inditex) refuerza su presencia en Países Bajos con la apertura de una tienda en Ámsterdam

Tienda de Oysho en Amsterdam - OYSHO

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Oysho, la firma deportiva de Inditex, sigue impulsando su internacionalización y refuerza su presencia en Países Bajos con la apertura de una tienda en Ámsterdam, según informa la multinacional en un comunicado.

En concreto, la marca crece en este mercado tras abrir su primera tienda en la ciudad, en Kalverstraat, 42, el pasado mes de septiembre y con esta segunda continúa desarrollando un modelo de tienda que combina diseño, funcionalidad y conexión con la comunidad deportiva local, reforzando su presencia en el mercado neerlandés.

De esta forma, el nuevo espacio está ubicado en la zona del Museum Quarter, junto a Vondelpark, cuenta con 245 metros cuadrados de superficie de venta y destaca por su diseño adaptado al edificio, integrando la identidad de la marca en la arquitectura existente.

El diseño integra materiales naturales en diálogo con la arquitectura original del edificio, dando lugar a un espacio contemporáneo, coherente con la identidad de la marca y respetuoso con el carácter del entorno.

Así, la tienda presenta las últimas novedades de la colección de deporte y tiempo libre, ya que están presentes la colección de Athleisure o la de Running, mientras que en la zona Club se introducen las novedades para deportes de raqueta y propuestas de tiempo libre vinculadas a entornos deportivos y la zona Studio reúne colecciones específicas para disciplinas como yoga, barre y pilates. Además, incorpora un espacio de 50 metros cuadrados dedicado al Oysho Running Club, concebido como punto de encuentro para la comunidad deportiva local.