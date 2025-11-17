El partido de la NFL dejó 70 millones de retorno directo en Madrid con una ocupación hotelera de más del 90%

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado en más de 70 millones el retorno directo que generó el partido de la NLF que enfrentó este domingo a los Miami Dolphins con los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu, unido a una ocupación hotelera de más del 90% en una semana de noviembre.

Almeida tiene claro que el partido ha tenido "consecuencias tremendamente positivas para la ciudad de Madrid". Estamos hablando de más de 70 millones de euros en retorno directo. Estamos hablando de que los hoteles, un fin de semana de noviembre, han registrado una tasa de ocupación superior al 90%", ha indicado desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia.

También ha puesto el foco en el elevado porcentaje de asistentes procedentes de Estados Unidos dado que el norteamericano resulta "un mercado esencial desde el punto de vista del turismo para Madrid, tanto por el tiempo medio como por el retorno económico".

Tampoco ha obviado la "visibilidad en todo el mundo" que ha generado el partido, "extraordinaria en Estados Unidos", para defender que Madrid es única ya que en ella se puede disfrutar de un partido de la NFL y pronto de "la Fórmula 1 o de uno de los ocho mejores torneos de tenis del mundo".

"No hay muchas ciudades en el mundo, prácticamente ninguna, que puedan decir que el mismo año van a tener un partido de la NFL, uno de los ocho mejores torneos de tenis del mundo y un Gran Premio de Fórmula 1", ha remarcado el alcalde.

También ha celebrado estos datos el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien ha subrayado en declaraciones a los periodistas el "éxito" de este evento, que ha conseguido hacer "vibrar" a más de 80.000 personas en un espectáculo "sin precedentes" que ha supuesto "más de 20 millones de euros" para la hostelería madrileña.

"Madrid está más de moda que nunca. Y este fin de semana, pues la marca Madrid ha sido vista por todo el mundo. Ha sido una oportunidad para mostrar al mundo las capacidades que tiene nuestra región para organizar grandes eventos y grandes espectáculos y, una vez más, ha estado a la altura", ha afirmado.