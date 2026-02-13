La patronal del gran consumo celebra la reforma de la ley contra la multireincidencia delictiva

Archivo - Detenido un hombre por un robo con intimidación y hasta 17 hurtos en comercios de Corralejo (Fuerteventura) - CEDIDO POR LA GUARDIA CIVIL - Archivo

La patronal del gran consumo Aecoc, que reúne a más de 34.500 empresas de la industria y la distribución del gran consumo, ha calificado de "muy positiva y relevante" la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley contra la multirreincidencia delictiva por el impacto que esta medida puede tener a la hora de frenar los hurtos en los comercios.

En concreto, esta reforma, que Aecoc lleva reclamando desde 2017 tras la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó la multirreincidencia por la comisión de múltiples delitos leves, permite corregir la situación de irrelevancia que en la práctica ha tenido, hasta ahora, la multirreincidencia en el actual código penal.

La patronal ha recordado, que según datos de las empresas, el 90% de los de los hurtos denunciados por los comercios son por delitos leves (importe inferior a 400 euros) y que el 51% de ellos los comenten autores que ya han acumulado más de tres hurtos, por lo que es esencial que la multirreincidencia por ese tipo de delitos leves sea aplicable en la práctica judicial.

La reforma comporta varios cambios relevantes, ya que elimina el requisito de establecer un umbral mínimo de 400 euros acumulados en base a tres delitos anteriores para que éste pase de considerarse leve a estar tipificado como multirreincidencia, con el consiguiente paso de la pena de multa a prisión.

La modificación de la ley permite además mantener la pena asociada a la multirreincidencia de delitos leves de seis a 18 meses de prisión -lo que asegura el carácter de proporcionalidad requerido por el Tribunal Supremo- y clarifica que, cuando la multirreincidencia por hurto es por la comisión de delitos anteriores no leves sino graves (superiores a 400 euro), la pena asociada es de uno a tres años de prisión.

También elimina incoherencias en la consideración de los antecedentes penales por delitos leves entre la parte general del código penal y la específica del hurto multirreincidente. Una situación que llevó a la sentencia del 2017 del Tribunal Supremo por la que se invalidó la multirreincidencia por la comisión de múltiples delitos leves.

Adicionalmente, se introduce la multirreincidencia por delitos leves de estafa, una práctica delictiva que ha crecido enormemente en los últimos años en el marco del despegue digital.

Por último, el sector ha destacado que la pérdida desconocida en el comercio se ha elevado de forma progresiva en los últimos años hasta suponer 2.800 millones de euros de pérdidas anuales a las empresas.