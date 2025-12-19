La patronal hotelera respalda el Plan Europeo de Vivienda para regular los alquileres de corta duración

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) considera que el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible presentado por la Comisión Europea hace unos días sienta las bases para las futuras normativas nacionales y europeas al identificar el acceso a la vivienda como uno de los principales desafíos sociales y económicos de la Unión Europea.

La organización valora positivamente que el plan incluya un capítulo específico dedicado a las viviendas de uso turístico (VUT), reconociendo la necesidad de ordenar el alquiler de corta duración dentro de una estrategia global.

Según Cehat, la futura iniciativa legislativa planteada por Bruselas proporcionará un marco coherente que reforzará la seguridad jurídica y permitirá a las administraciones actuar de forma proporcionada en zonas con alta presión residencial.

El presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha advertido de que la escasez de vivienda supone un "problema doble" para el sector, ya que además de la vertiente social, la transformación de hogares en negocios turísticos dificulta el alojamiento de los trabajadores en los destinos.

En este sentido, la patronal subraya que la regulación de las VUT es un paso "decisivo" para garantizar la competencia leal entre los distintos modelos de alojamiento.

Finalmente, la confederación ha recordado que el contenido de este plan es fruto del trabajo impulsado desde 2012 por la asociación europea Hotrec, a través de su comisión de alquileres de corta duración.

Cehat ha reafirmado su compromiso de colaborar con las instituciones para que la futura normativa "contribuya a ordenar el mercado, proteger a los consumidores y garantizar un desarrollo equilibrado del turismo, compatible con el derecho a una vivienda asequible".