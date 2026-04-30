Patuano defiende que Europa necesita "campeones industriales" y sitúa a Cellnex como uno de ellos

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex Telecom, a 2 de abril de 2024, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano, ha defendido que Europa necesita "campeones industriales" y que la torrera aspira a ser uno de ellos, porque cuenta con los activos y con la experiencia.

"Europa necesita campeones industriales. No campeones nacionales protegidos por fronteras artificiales, sino empresas europeas capaces de competir a escala global, de movilizar capital privado a largo plazo y de ejecutar con la excelencia que los ciudadanos europeos merecen", ha destacado.

Así se ha pronunciado Patuano en su discurso en la junta general de accionistas de la compañía, que ha tenido lugar este jueves en Madrid, un encuentro en el que ha sido reelegido CEO.

"Cellnex aspira a ser uno de esos campeones. Tenemos los activos. Tenemos la experiencia. Tenemos el equipo y tenemos la ambición. Lo que pedimos a Europa --a sus gobiernos, a sus instituciones, a sus inversores-- es que confíen en el modelo. Que respeten los acuerdos. Que apuesten por la inversión", ha insistito el ejecutivo.

RECONFIGURACIÓN DEL ORDEN MUNDIAL

"Vivimos en un momento de reconfiguración del orden mundial. La tecnología ha dejado de ser un asunto de empresas para convertirse en un asunto de naciones. Las infraestructuras digitales son hoy activos estratégicos al mismo nivel que las carreteras, los puertos o las redes eléctricas. Quien controla la infraestructura, controla la capacidad de comunicarse, competir y defenderse", ha apuntado Patuano.

El consejero delegado de Cellnex ha reclamado a las instituciones europeas un entorno más favorable a la inversión y a la ejecución industrial en un contexto global marcado por la competencia tecnológica entre grandes bloques.

"Pérmitame ser directo sobre lo que necesita Europa de sus gobiernos y sus instituciones: seguridad jurídica, un marco regulatorio que premie la inversión, y nuevas necesidades, nuevas respuestas", ha insistido.

Asimismo, ha advertido de que "el mundo se reorganiza en torno a bloques tecnológicos. Estados Unidos y China lideran la carrera de la inteligencia artificial (IA), la computación cuántica y las redes de nueva generación".

En este contexto, ha defendido las capacidades del continente al señalar que "Europa tiene el talento. Tiene la industria. Tiene los valores. Lo que necesita es voluntad política y estructuras industriales capaces de ejecutar a la escala del reto. Cellnex es una de esas estructuras".

Por último, ha instado a reforzar el apoyo a compañías europeas, al afirmar que "Europa debe tomárselo en serio, apoyando a los grupos europeos como Cellnex que, además de contribuir a proteger los valores que Europa representa, pueden competir en un entorno global sin perder las raíces europeas".

CONSTANTES VITALES FINANCIERAS E INDUSTRIALES "SALUDABLES"

El ejecutivo ha celebrado que "las constantes vitales financieras e industriales de la compañía son extraordinariamente saludables y estables", a la par que ha recordado que la empresa ha invertido más de 43.000 millones de euros en la última década.

"Es la mayor apuesta privada individual por la infraestructura digital europea que se haya realizado. Nadie en Europa ha construido lo que Cellnex ha construido", ha defendido Patuano, explicando que "ha llegado el momento de que esa inversión madure".