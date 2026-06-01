Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales subieron un 1,7% con la Semana Santa

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,5 millones en abril, con un descenso del 1,1% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, dado que la Semana Santa se ha celebrado este año entre marzo y abril y en 2025 sólo tuvo lugar en abril, Estadística considera conveniente analizar la evolución conjunta de los dos meses.

Así, en marzo y abril de este año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros se incrementaron un 1,7% respecto al mismo bimestre de 2025, gracias al impulso de los españoles, cuyas pernoctaciones aumentaron un 5,5%, frente al descenso de las realizadas por los extranjeros en un 0,7%.

Sólo en el mes de abril, las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025 debido tanto al retroceso de las pernoctaciones de los extranjeros (-0,7%) como de los españoles (-1,4%).

La estancia media en abril fue de 3,5 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza en el último año, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) moderó su repunte al 4,3% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 0,8%.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 0,4% en abril en tasa interanual, pero fueron las únicas. Su estancia media se redujo un 6,8%, hasta 4,2 pernoctaciones por viajero.

En el cuarto mes, se ocuparon el 36,2% de las plazas ofertadas, un 1,1% más que en el mismo mes de 2025, mientras que el grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 42%, un 3,8% más.

Además, el 70,2% de las pernoctaciones las realizaron viajeros no residentes, con Reino Unido como principal mercado emisor, con el 33,6% del total. Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 1,9 millones de pernoctaciones y un descenso del 11,9%. La Comunidad de Madrid tuvo la mayor ocupación, con el 74,1% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Gran Canaria fue el destino preferido, con más de 646.000 pernoctaciones. Costa Barcelona presentó el mayor grado de ocupación, del 82,5%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.

CAEN UN 2,2% LAS PERNOCTACIONES EN CAMPINGS

En cuanto a las pernoctaciones en campings, éstas descendieron un 2,2% en abril en tasa anual. Las de residentes bajaron un 5,1%, mientras que las de no residentes aumentaron un 2%.

Se ocuparon el 38,7% de las parcelas ofertadas, un 3,7% menos. El grado de ocupación en fin de semana fue del 42,1%, con un aumento del 0,7%. El 41,6% de las pernoctaciones las realizaron no residentes. Alemania fue el principal mercado emisor, con el 26,6% del total.

Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 1,4 millones de pernoctaciones, y un descenso del 7,1% en tasa anual. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 60,2% de las parcelas ofertadas.

Por zonas turísticas, Costa Brava fue el destino preferido, con más de 541.000 pernoctaciones. Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 71,7%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig Del Camp y Cambrils.

CASTILLA Y LEÓN, EL DESTINO FAVORITO PARA TURISMO RURAL

Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural disminuyeron un 1,3% en abril respecto al mismo mes de 2025. Las de residentes bajaron un 1,8% y las de no residentes un 0,1%.

Se ocuparon el 20,6% de las plazas, un 2,7% menos que en abril de 2025. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 37,5%, con aumento anual del 3,1%.

Castilla y León fue el destino preferido, con más de 172.000 pernoctaciones, un 7,5% más que en abril de 2025. Baleares alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 48,7%.

Por zonas turísticas, Mallorca fue el destino preferido, con más de 112.000 pernoctaciones, también alcanzó la mayor ocupación, con el 49,3% de las plazas ofertadas.

Por su parte, las estancias en albergues disminuyeron un 5,5% en abril, con la de los residentes bajando un 6,7% y las de no residentes, un 4,3%.

Asimismo, se ocuparon el 31,5% de las plazas, un 7,5% menos que en abril de 2025. De su lado, el grado de ocupación en fin de semana se situó en el 39,2%, con un descenso anual del 1,3%.

Por autonomías, la Comunidad de Madrid fue el destino preferido, con más de 125.000 pernoctaciones, también alcanzó la mayor ocupación, con el 67,5% de las plazas ofertadas.