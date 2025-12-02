Las pernoctaciones en apartamentos y casas rurales superan los 10,4 millones en octubre, un 4,3% más

Archivo - Casa rural - EUROPA PRESS - Archivo

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,4 millones en octubre, con un aumento del 4,3% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en España hechos públicos este martes muestran que las pernoctaciones de residentes subieron un 7,5%, mientras que las de extranjeros aumentaron un 2,9%. La estancia media fue de 3,9 pernoctaciones por viajero.

Por tipo de establecimiento, las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, mientras que las pernoctaciones en campings se incrementaron un 2,7%; las realizadas en alojamientos de turismo rural subieron un 2,8%, y las efectuadas en albergues descendieron un 10,1% interanual.

Los datos del INE también reflejan un incremento de precios en todas las categorías. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 2% en octubre respecto al mismo mes de 2024, en tanto que el Índice de Precios de Campings (IPAC) avanzó un 2,9% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) repuntó un 6,1%.

