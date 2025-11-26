Petronor invierte 58 millones en una nueva torre de propileno para mejorar su eficiencia

Proyecto de Petronor para una nueva torre de propileno - PETRONOR

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Petronor ha invertido 58 millones en una mejora en eficiencia tras instalar una nueva torre de propileno de grado polímetro que sustituirá el actual splitter, según ha informado la refinería de Muskiz en un comunicado.

El proyecto será puesto en marcha durante el primer trimestre de 2026 y permite una mayor purificación del propileno. Esta unidad de aproximadamente 2,500 m2 que estará ubicada entre los Cargaderos y las Torres de refrigeración de Planta 3, separará y purificará el propileno y propano. Con ello, según ha explicado Petronor, logrará disponer de mayor pureza y eficiencia al operar a la mitrad de presión que la torre actual.

Asimismo, la nueva unidad incluirá una bomba de calor que mejorará significativamente la eficiencia del proceso y contribuirá a la descarbonización de la refinería.

En concreto, se evitará el consumo de 25 toneladas de vapor, lo que reducirá el uso de gas natural en calderas y disminuirá las emisiones de CO2 en 35,000 toneladas anuales. Además, se prevé una reducción del consumo de agua fresca en 54,700 metros cúbicos al año.

Petronor ha indicado que todas estas mejoras de eficiencia han sido validadas por Aenor, con mención especial a la reducción de uso de recursos hídricos, la disminución de emisiones, la no afección a la biodiversidad y ecosistemas y, por último, la contribución a la economía circular por producir un producto que es materia prima para fabricar materiales reciclables.