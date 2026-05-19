Petroperú se reafirma en su "análisis forense" de la refinería de Talara y niega que vaya a cancelarlo

Archivo - Refinería de Talara, operada por Petroperú. - PETROPERÚ - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Petroperú ha confirmado que mantiene vigente el proceso de adjudicación para realizar un "análisis forense interno" a la refinería de Talara, instalación responsable de buena parte de la deuda de 7.900 millones de dólares (6.806 millones de euros) que tiene la petrolera estatal.

"El presidente del Directorio [Edmundo Lizarzaburu Bolaños] ha reiterado que no ha propuesto ni propondrá la cancelación del proceso, y que la actual administración respetará los acuerdos institucionales previamente adoptados", según se desprende de un comunicado de la compañía, que informará de avances "en los próximos días".

"La empresa también rechaza las versiones que sugieren que recientes cambios gerenciales tendrían como finalidad obstaculizar el análisis forense interno a la Nueva Refinería Talara o modificar el alcance del Decreto de Urgencia N.° 010-2025", ha añadido.

Lizarzaburu Bolaños, que tomó posesión a principios de mayo, ha asegurado que durante su mandato tratará de recuperar en el corto plazo la "viabilidad operativa, financiera e institucional" de Petroperú, así como sentar las bases para su sostenibilidad en el medio y largo.

El ejecutivo ha explicado que estas metas se traducirán en varios objetivos, como el de "restablecer la confianza de los mercados, acreedores, proveedores y del propio Estado" mediante la transparencia y disciplina financiera y el uso eficiente de los recursos.

Además, garantizará el funcionamiento de "activos críticos" como la refinería de Talara y la cadena logística de combustibles, al tiempo que se "alineará" el desempeño de Petroperú con la política energética nacional para que "cumpla su rol estratégico sin comprometer la estabilidad fiscal del país".