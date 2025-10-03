Petroprix aterriza en Chile con la apertura de una estación de servicio en la región de Puente Alto. - PETROPRIX

Prevé invertir 34 millones en el país para alcanzar las 50 estaciones de servicio en los próximos años

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Petroprix ha desembarcado en Chile mediante la apertura de su primera estación de servicio en la región de Puente Alto, cerca de Santiago de Chile, según ha informado la compañía en un comunicado.

El objetivo de la firma es abrir tres establecimientos nuevos en distintas regiones del país, con especial énfasis en grandes núcleos urbanos, como Santiago de Chile o Valparaíso, y alcanzar las 50 estaciones en los próximos años, con una inversión de 40 millones de dólares (34 millones de euros) y una cuota de mercado de entre el 5% y el 10%.

En este país, la compañía ha replicado el modelo implantado en España: estaciones automáticas sin tienda, con tecnología y desarrollo propio, ubicadas en zonas de menor coste y que ofrezcan atención al cliente a distancia desde un centro de control.

La apuesta de Petroprix por Chile responde a un contexto marcado por una estructura de precios "poco competitiva" y una "alta dependencia del petróleo importado".

"Chile es un mercado oligopolizado, muy similar a lo que ocurría en Europa hace una década. Estamos convencidos de que, igual que sucedió allí, los consumidores chilenos exigirán opciones más eficientes y accesibles en los próximos años", explica el fundador y consejero delegado de Petroprix, Manuel Santiago.