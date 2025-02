Planas aboga por "la prudencia y la firmeza" ante los aranceles de Estados Unidos y defiende hablar "sin amenazas"

MONTORO (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aboga por "la prudencia y al mismo tiempo firmeza" si el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su última amenaza de imponer aranceles "recíprocos" a la Unión Europea (UE) por el IVA, al tiempo que ha defendido hablar "sin amenazas, ni condiciones".

En declaraciones a los periodistas en Montoro (Córdoba), junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, a su llegada a la almazara Aceites Simón Rosa, Planas ha subrayado "la prudencia", porque cree que "más allá de las palabras, lo que cuentan son los hechos, y hay que atenerse más a lo que está pasando que a lo que se dice".

Y en segundo lugar, "la firmeza, porque tenemos instrumentos, reglas y acuerdos en la Unión Europea que nos deben permitir responder a situaciones como esta", ha remarcado Planas.

Según ha expuesto, "somos el mayor exportador mundial, también el mayor importador y, por tanto, desde ese punto de vista, no deseamos ninguna guerra comercial de ningún sentido, especialmente en el sector agroalimentario", aunque "vale para todos los sectores", ha agregado.

En este sentido, ha destacado que Europa tiene "unas relaciones con Estados Unidos donde no sólo nos unen principios y valores, sino una relación diplomática, comercial, humana, muy estrecha", por lo que desea que "esas buenas relaciones continúen en el futuro, a pesar de los anuncios que se han efectuado".

Además, ha dicho que "la referencia al impuesto sobre el valor añadido no es exacta, no estamos hablando de un arancel", dado que "el impuesto sobre el valor añadido grava el consumo, no sólo en la Unión Europea, sino en otros países del mundo". Por tanto, "lo pagan los consumidores en relación con productos españoles, europeos y de donde vengan, ya sean de Estados Unidos, de Japón o de cualquier país", ha matizado.

"REEQUILBRAR LA BALANZA COMERCIAL"

Así, Planas cree que "lo que está queriendo decir probablemente la administración norteamericana es que quiere reequilibrar su balanza comercial", a lo que ha añadido que "es bueno siempre hablar, pero sin amenazas, sin condiciones, y ver qué podemos hacer de cara al futuro de forma positiva y mejor".

No obstante, el ministro español ha recordado que "evidentemente, la Unión Europea tiene instrumentos, y si esos instrumentos en algún momento afectan a nuestros intereses, tiene que saber utilizarlos".

Igualmente, ha insistido en que "hay que tener muy en cuenta cuál es la situación, y como dijo la presidenta Úrsula von der Leyen, medir mucho y con proporcionalidad cualquier decisión que se tome".

Al respecto, ha dicho que continúa "viendo el lado positivo de las cosas" y quiere "pensar que es posible hablar, como siempre hay que hablar, negociar y llegar a acuerdos". "Esa es la clave", ha enfatizado Planas, quien ha aclarado que "si alguien toma decisiones unilaterales que afectan a nuestros intereses comerciales o no comerciales, tenemos que ser capaces de responder".