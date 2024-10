Planas se abre a "dialogar" sobre el arranque de viñedo pero rechaza que la situación de España sea como la de Francia

"A día de hoy no hay ninguna comunidad autónoma que le haya planteado al Ministerio una propuesta de arranque de viñedo"

HARO (LA RIOJA), 24 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visto hoy necesaria una "reflexión" sobre el sector del vino, y se ha abierto a "dialogar" sobre el arranque del viñedo, pero ha rechazado que la situación de España sea como la de Francia (donde ya se han previsto ayudas para arranque).

Planas, en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto del centenario de Bodegas Ramón Bilbao, ha asegurado que desde el Ministerio de Agricultura se van a "estudiar todas las medidas" que "propongan y sugieran las comunidades autónomas".

El Ministro ha rechazado que haya mostrado una "negativa radical" al arranque del viñedo, señalando que es una persona "poco dogmática"; incluso le ha extrañado que se le haya "atribuido" esa negativa.

"Tampoco digo ahora que esté sobre la mesa, pero sí que es verdad que tenemos que reflexionar a nivel europeo qué medidas tomamos como respuesta a la situación que se nos está planteando en este momento, así de sencillo y así de complejo", ha afirmado.

Para Planas, la situación de España no es comparable con la de Francia porque "cada país tiene una situación diferente". "Nuestra situación no es similar y, por tanto, la respuesta no tiene por qué ser similar", ha indicado.

Ha entendido que su "obligación como ministro" es "responder a la situación dialogando con el sector y, sobre todo, con las comunidades autónomas".

"A día de hoy no hay ninguna comunidad autónoma que le haya planteado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una propuesta de arranque de viñedo, a día de hoy", ha dicho.

Para Planas, "son las propias denominaciones de origen y sus consejos rectores quienes mejor conocen la situación", así como las comunidades autónomas.

Tras el diálogo, "cuando tenga que intervenir el Gobierno de España y tenga que tomar las decisiones, no le creo para la menor duda que lo hará", ha añadido a los periodistas.

"Si como consecuencia de este debate surgen medidas que puedan ser efectivas, interesantes para nosotros y para nuestro sector, yo como ministro las apoyaré, pero siempre teniendo en cuenta los intereses de España, de nuestros productores, no las hipótesis que se puedan producir en otros países europeos", ha dicho.

También ha dicho que la inversión de más de 202 millones de euros anuales de apoyo para una serie de actividades, tales como inversión en bodegas, promoción, destilación de sus productos o cosecha en verde, no incluye el arranque.

Ha visto que "es verdad que ha habido, en la pasada campaña, desajustes, desajustes que se han conseguido cubrir ya sea con cosecha en verde, ya sea con destilación financiada por las comunidades autónomas". "Hemos conseguido un resultado equilibrado", ha visto.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO

España, ha dicho, es "una potencia agroalimentaria" y "vinícola", por eso ha visto que "tenemos que estar muy atentos a los cambios que se producen con el cambio climático".

También, "de la evolución de los mercados desde el punto de vista de los gustos", dado que "gustan vinos más ligeros, gustan vinos espumosos también y vinos ecológicos o desalcoholizados".

Por lo tanto, ha afirmado, "hay que estar muy atentos a esa evolución de tendencia que se produce desde el punto de vista de los consumidores y desde el punto de vista también del consumo global".