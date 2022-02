Planas califica de "inadmisible" lo ocurrido en Lorca y lamenta la politización que se está haciendo del campo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Lorca (Murcia) de "inadmisible", al tiempo que ha asegurado que lo sucedido "poco tiene que ver" con los ganaderos y las macrogranjas.

"Lo ocurrido en Lorca es inadmisible, pero poco tiene que ver con ganaderos y macrogranjas, tiene que ver con el respeto a las personas e instituciones. En un momento como el presente, todos tenemos que llevar mucho cuidado con cualquier tipo de preocupación de un grupo de personas y rechazar de forma taxativa cualquier tipo de violencia", ha asegurado Planas a su salida de la sesión plenaria del Congreso de los Diputados.

El titular del ramo ha reiterado que se trata de un "hecho minoritario y violento", pero que hay que condenar y mostrar "todo el rechazo a una actuación intolerable".

Planas ha lamentado también la politización que se está haciendo actualmente del medio rural, coincidiendo con la campaña electoral de Castilla y León. "Se está agitando una situación que no me gusta, porque el sector está en un momento complicado con el incremento de costes. Politizar no sirve para nada, sirve el dar soluciones", ha recalcado.