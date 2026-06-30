Planas destaca que las ayudas directas de la PAC sumaron 4.873 millones en 2025

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado el balance "muy impresionante" de la aplicación en España de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) del año 2025, cuyas ayudas directas han alcanzado los 4.873 millones de euros para unos 562.000 perceptores y rozaron los 7.000 millones al sumar las ayudas indirectas.

Así lo ha manifestado el ministro en declaraciones a la prensa antes de comparecer en el Congreso a petición propia para presentar dicho balance, donde ha defendido que la Política Agrícola Común en España y el Plan Estratégico 23-27 "ha servido mucho para apoyar a agricultores y ganaderos" frente al incremento de costes del sector primario.

Planas ha recordado, además, que el Consejo de Ministros adoptó este lunes medidas adicionales que suman 165 millones más para un tema clave como son los fertilizantes, alcanzando un total de 665 millones de euros e incrementando la ayuda por hectárea hasta los 38,33 euros en secano y los 92,50 euros en regadío, movilizando una cuantía "superior a la que la propia Comisión Europea ha concebido para el conjunto de Europa".

En este sentido, el ministro ha lamentado que la Comisión Europea "no esté a la altura de las circunstancias" en comparación con España, que entre gasóleo agrícola, pesquero y fertilizantes alcanza los 1.307 millones de euros de ayudas con los decretos del 20 de marzo y el 29 de junio, frente a los cerca de 200 millones de Francia o Alemania.

Así, Planas ha marcado como objetivo "apoyar al sector hasta un 70%, como nos ha autorizado la Comisión Europea, de los incrementos de costes", logrando a su vez "beneficiar a los sectores" y conseguir de ese modo que los precios de los alimentos "se mantengan controlados y contenidos".

Asimismo, ha avanzado el abono de otro paquete de más de 200 millones de euros con ocasión del "tren de borrascas" de hace cuatro meses, sumando 1.300 millones de euros totales, que han beneficiado a 110.000 agricultores y ganaderos de Andalucía y Extremadura, reafirmando que su Ministerio está "volcado con el sector".

IMPACTO DEL PROCESO DE REGULARIZACIÓN EN EL CAMPO

Respecto al proceso de regularización de trabajadores, cuyo plazo finaliza este martes 30 de junio, Planas ha asegurado que el sector agrario es uno de los sectores donde "el beneficio potencial es más elevado", debido a la "tensión" experimentada por falta de trabajadores en las últimas campañas del olivar o de frutas y hortalizas.

Finalmente, el ministro ha destacado que es "muy importante" este proceso desde un punto de vista administrativo para buscar "conceder derechos y también obligaciones" a personas que "tributan a Hacienda" y cotizan a la Seguridad Social, recordando que no se trata solo de mano de obra sino de personas, en un reto que ha calificado como "un paso adelante" y "muy positivo para el futuro de España".

Durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, Planas ha hecho balance de los tres años transcurridos desde la última reforma de la PAC, en los que ha afirmado que los datos confirman la "solidez y coherencia" del plan estratégico, adaptado a las necesidades del sector, y que ha favorecido la sostenibilidad económica, ambiental y social de las explotaciones agrarias españolas.

"Reivindico la PAC, es estratégica y, sin ella, el sector agroalimentario español no estaría donde está ahora", ha remarcado, y ha recordado que España es una potencia exportadora, cuarta mayor de Europa y séptima del mundo.

En estos tres primeros años de aplicación del plan, si bien el número de solicitantes ha disminuido hasta 582.085 del año pasado (-6,4% frente al año anterior), la superficie declarada se ha mantenido estable en 22,1 millones de hectáreas, lo que indica que el tamaño de las explotaciones ha crecido progresivamente hasta situarse en una media 37,91 hectáreas, lo que significa un sector más profesionalizado con explotaciones más rentables.

PAGO REDISTRIBUTIVO Y ECORREGÍMENES

Planas se ha detenido en resaltar el efecto positivo de dos de las principales novedades introducidas en la última reforma, el pago redistributivo y los ecorregímenes. También ha resaltado el incremento del presupuesto de las ayudas para jóvenes --"el relevo generacional es la prioridad de las prioridades para el Gobierno", ha asegurado-, tanto las directas como en las medidas de desarrollo rural, con 220 millones de euros al año y un complemento suplementario para las mujeres del 15%. "España fue país pionero en incrementar la ayuda complementaria a las mujeres", ha destacado.

El pago redistributivo, aplicado en España, es el que ha permitido una distribución más equitativa de las ayudas. Se concede a las primeras hectáreas de todas las explotaciones y cuenta con un presupuesto de 481 millones de euros, el 10% del total de las ayudas, que se redistribuyen desde las explotaciones más grandes, que no requieren un apoyo público tan importante porque se benefician de la economía de escala que les permite su dimensión, hacia las explotaciones medianas y pequeñas, la agricultura familiar y profesional, que constituye el grueso principal del sector agrario español.

El pago redistributivo, complementado con la degresividad (disminución progresiva a partir de una determinada cantidad en el cálculo de la ayuda) ha permitido que el 50% de los perceptores de ayudas hayan visto incrementada sus cantidades con respecto al anterior período, un 30% haya percibido las mismas y apenas un 20%, los perceptores de mayores cuantías, las hayan visto disminuidas, según datos aportados por Planas.

En cuanto a los ecorregímenes, la remuneración de prácticas agronómicas beneficiosas para el medio ambiente que de forma voluntaria realicen loa agricultores y ganaderos, el ministro ha destacado el éxito de una medida que en principio despertó ciertos recelos en el sector. Tres de cada cuatro agricultores y ganaderos se ha acogido a alguna de las figuras disponibles de ecorregímenes practicadas sobre el 88% del total de la superficie declarada de las ayudas de la PAC. El pago de los ecorregímenes supera los 1.100 millones de euros anuales.

Planas ha resaltado que estas prácticas impulsan la agricultura de conservación, la regenerativa y la agricultura de carbono, que permiten mejorar la fertilidad de los suelos y la capacidad de captura de carbono, incrementan la diversidad de los cultivos y favorecen la biodiversidad.

Respecto a la futura PAC para el periodo 2028/2034, Planas ha defendido que debe ser una política plenamente europea, con personalidad propia; contar con un presupuesto al menos igual al actual periodo; y sin abrir la puerta a la renacionalización.