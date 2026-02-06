Planas destaca la "oportunidad" para el vino con los acuerdos comerciales con Mercosur, India e Indonesia

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la reunión con la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) - MAPA

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la apertura de nuevos mercados internacionales de la Unión Europea con Mercosur, India e Indonesia ofrece un gran potencial y "abre oportunidades para los buenos vinos de España".

En concreto, Planas ha instado a "aprovecharlo con una actuación coordinada y sostenida en el tiempo" a los integrantes de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), que en la actualidad integra a 58 denominaciones de origen protegida, durante la reunión mantenida este viernes, centrada en las oportunidades de promoción internacional del sector vitivinícola.

El titular de Agricultura ha destacado la importancia de unir esfuerzos con todos los agentes sectoriales -como la interprofesional, consejos reguladores y otras administraciones-, para impulsar la buena imagen de los vinos españoles en el exterior.

De esta forma, ha subrayado que "para maximizar este potencial es necesario avanzar hacia una estrategia de promoción internacional, basada en campañas estructuradas y plurianuales bajo el paraguas 'Spain Food Nation'", que refuercen la visibilidad de los productos españoles y acompañen a las empresas en la adaptación a los requisitos normativos de cada mercado.

Para ello, desde 2020, Agricultura y el ICEX han desarrollado convenios de colaboración. El último, en vigor hasta septiembre de este año, cuenta con un presupuesto de más de 8,4 millones de euros. En este marco, en la actualidad se tramita un nuevo convenio para 2026-2027. Cada edición de estos convenios se adapta a las tendencias de consumo y a las particularidades de los mercados internacionales más relevantes para la exportación.

España exporta actualmente vino por valor de 3.000 millones de euros. "Existe margen para incrementar de forma muy significativa esa cifra, como ya ha ocurrido en otros sectores agroalimentarios", ha subrayado Planas.

PLAN INTERNACIONAL DE LA GASTRONOMÍA ESPAÑOLA

En la reunión con los representantes del vino también se ha abordado el contenido del Plan Internacional de la Gastronomía Española, en cuya elaboración ha participado activamente el sector.

Este plan, cuya presentación tendrá lugar este lunes, busca reforzar la proyección internacional de la gastronomía española como motor cultural, económico y social, destacando el vínculo entre vino, gastronomía y turismo.

En este contexto, Luis Planas ha subrayado el papel del vino como elemento esencial de la identidad y la cultura culinaria de España, "capaz de ofrecer experiencias que conectan al consumidor con el territorio, la tradición y la innovación del sector".

El titular de Agricultura también ha destacado el nuevo paquete del vino de la Comisión Europea, que se aprobará definitivamente este mes y entrará en vigor en primavera. Este paquete incorpora herramientas clave para apoyar a viticultores y bodegas, como mayor flexibilidad en las autorizaciones de plantación y replantación, instrumentos de regulación de la oferta y el reconocimiento oficial de vinos con menor contenido alcohólico o desalcoholizados, reforzando así la competitividad y sostenibilidad del sector.

Por último, Planas ha animado a sacar el máximo provecho a los instrumentos europeos como los programas europeos de promoción, así como las ayudas a la promoción de vino en terceros países de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV), que cuenta con casi 56 millones de euros para llevar a cabo acciones de promoción en terceros países.