Planas reitera que Gobierno dará el "apoyo necesario" para ayudar a agricultores afectados por las tormentas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno de España brindará el "apoyo necesario" a los agricultores y ganaderos afectados por el carrusel de borrascas que está afectando con fuerza al país, sobre todo a Andalucía, ofreciendo la "cobertura necesaria y el apoyo" necesario para dar una respuesta al sector agrario.

"Nuestros agricultores y ganaderos atraviesan un momento complicado en algunas zonas de España, en Andalucía particularmente, pero también en otras zonas, por las recientes lluvias, por el pedrisco y por el viento. Desde el Gobierno vamos a hacer lo que haga falta y el tiempo que haga falta para responder a esta situación. Siempre vamos a darles el apoyo necesario para continuar haciendo este magnífico trabajo que nos permite ser la potencia agroalimentaria que somos", ha reiterado Planas antes de la presentación del Plan Internacional de la Gastronomía de España.

En concreto, el titular de Agricultura ha avanzado que visitará esta semana, a partir del miércoles, las zonas afectadas de Andalucía y reunirse con los agricultores, además de destacar la noticia de que el comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, haya anunciado hoy en su red social de 'X' su intención de viajar "pronto" a España para evaluar los daños, porque "Europa estará al lado de sus agricultores".

"Actualmente no podemos tener una evaluación exacta de cuál es el impacto, porque hay muchas zonas donde es muy difícil llegar, caminos y parcelas y explotaciones", ha indicado, recordando que ha habido sectores más afectados por las borrascas como los frutos rojos, cítricos, hortalizas o el olivar, entre otros, al tiempo que ha reiterado que trabaja "mano a mano" con el consejero de Agricultura de Andalucía.

"En fin, todo esto lo vamos a sistematizar y veremos lo que cubre el seguro agrario, qué es lo que podemos hacer con fondos europeos y, desde luego, también el Gobierno de España, en su momento, aprobará las medidas que correspondan para, como les decía hace un momento, dar la cobertura necesaria y el apoyo como ya hicimos en la Dana o en los incendios, donde las ayudas no solo fueron aprobadas, sino que están ya pagadas", ha señalado.

SUBRAYA QUE MERCOSUR ES UNA "GRAN OPORTUNIDAD" PARA EL SECTOR AGRO

Por otro lado, Planas ha vuelto a destacar la importancia y las "grandes oportunidades" que brindan los acuerdos internacionales firmados por la Unión Europea recientemente como Mercosur, India e Indonesia y que ya ha trasladado a diferentes sectores como el del vino y que hará próximamente con otros como el del aceite de oliva y otros productos.

"Una ofensiva comercial en toda regla por parte de España para continuar consolidando los datos que nos van a permitir, cuando estén probablemente en los próximos días, situarnos en una cifra superior a los 77.000 millones de euros en exportaciones el año pasado y en una balanza comercial de más de 18.000 millones de euros", ha subrayado.

Respecto a la concentración prevista para este miércoles en Madrid, convocada por Unión de Uniones para denunciar la situación crítica que viven agricultores y ganaderos, así como los recortes de la futura PAC y su posición contraria al acuerdo de Mercosur, Planas ha mostrado su "respeto" a las inquietudes del sector.

El titular del ramo ha reiterado su posición de querer una PAC "realmente europea con fondos suficientes, como mínimo como los del último periodo". "Queremos también que no se nacionalice la PAC mediante una confinanciación excesiva de todas sus intervenciones", ha subrayado, mientras que respecto a los acuerdos internacionales, cree que son una "oportunidad".

"A mí me preocupa que el sector tenga las medidas de apoyo y las oportunidades que merece. Estamos en un buen momento desde el punto de vista productivo y agroalimentario. Creo que, como siempre, hay quien quiere negar la realidad, esto forma parte de esa polarización política que algunos quieren producir, pero creo que, como siempre, la verdad, se abre camino y, evidentemente, tenemos una gran oportunidad ante nosotros. Hace un momento hablaba de Mercosur, fíjense ustedes, el partido que está más en contra de Mercosur, aplaude los aranceles de Trump, Vox", ha concluido.