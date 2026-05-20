Planas ve positivo el plan de acción sobre fertilizantes de la UE, pero exige más concreción y fondos

Componentes químicos utilizados en el campo. - UNIÓN DE UNIONES

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado de forma positiva el enfoque general del plan de acción sobre fertilizantes de la Comisión Europea, presentado este martes, pero reclamado una mayor concreción y financiación suficiente para garantizar su eficacia.

"Lo que le falta al plan, lo ha puesto ya el Gobierno de España: 500 millones de euros para apoyar a los agricultores", ha afirmado tras presidir por videoconferencia la reunión del Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios, en la que ha informado a las comunidades autónomas sobre los asuntos del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El ministro ha destacado que la propuesta europea se orienta en la dirección adecuada al reforzar la disponibilidad y asequibilidad de los fertilizantes, impulsar la producción europea y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, con medidas centradas en la eficiencia del uso de nutrientes, la innovación y la economía circular.

Sin embargo, Planas ha subrayado que el plan carece de elementos esenciales para garantizar su aplicación efectiva, como una financiación suficiente, un calendario detallado de implementación y una evaluación rigurosa de su impacto económico y productivo.

En este contexto, Planas ha señalado que la reserva de crisis de la UE resulta insuficiente como único instrumento de apoyo, y ha recordado que España ya ha movilizado 500 millones en ayudas directas para la adquisición de fertilizantes, a los que se suman otros 300 millones activados durante la crisis derivada de la invasión de Ucrania.

"España comparte el impulso de la Comisión hacia modelos más sostenibles basados en el uso de fertilizantes orgánicos y el aprovechamiento de recursos como el biogás y el biometano, en el marco de la economía circular. No obstante, considera que la sustitución completa de los fertilizantes minerales a corto plazo no resulta realista desde el punto de vista técnico y productivo", ha resumido el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

COMERCIO EXTERIOR

Así, Planas insistirá en Bruselas en la necesidad de que la UE mantenga una "vigilancia estrecha" sobre los mercados de insumos agrarios y actúe de forma coordinada para evitar tensiones en el suministro y nuevos incrementos de costes para agricultores y ganaderos.

Además, defenderá la importancia de preservar la unidad de acción de los Veintisiete en las relaciones comerciales con Estados Unidos y reclamará seguridad jurídica y previsibilidad para sectores exportadores especialmente sensibles como el vino, el aceite de oliva y las conservas.

Planas también ha valorado positivamente la decisión de la UE de prohibir determinadas importaciones procedentes de Brasil que no cumplen las normas europeas sobre uso de antimicrobianos, lo que demostraría que los estándares sanitarios y de seguridad alimentaria europeos "no son negociables".

El ministro ha recordado, en referencia a otras negociaciones comerciales, que la firma del acuerdo con México está prevista para el 22 de mayo, y que la Comisión tratará de avanzar con mayor rapidez en los acuerdos con India, Indonesia y Filipinas, así como en las conversaciones con Tailandia y Malasia.