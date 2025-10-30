La plantilla de MasOrange respalda el acuerdo entre la empresa y los sindicatos sobre el convenio colectivo

Archivo - Fachada de la sede de MasOrange, a 18 de enero de 2025, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de MasOrange, la compañía fruto de la fusión de MásMóvil y Orange en España, ha respaldado el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la empresa sobre las condiciones del que será el primer convenio colectivo del nuevo grupo laboral, conformado ahora por las plantillas de MásMóvil, Euskaltel, R-Telecable y Orange, dado que antes cada empresa tenía su propio marco.

UGT ha destacado en un comunicado que el convenio acordado y respaldado por los trabajadores de MasOrange supone mantener el marco laboral de Orange como la base principal del nuevo pacto e incorporar a las plantillas de MásMóvil, Euskaltel y R-Telecable "en condiciones de igualdad".

En cuanto a los principales puntos del nuevo convenio, se ha acordado una jornada anual máxima de 1.700 horas, lo cual supone, según ha detallado el sindicato Fetico, una reducción de 40 horas al año --o una semana laboral-- para los trabajadores de Orange, de 65 horas para los de MásMóvil y de 30 para los de R-Telecable, mientras que para los de Euskaltel supone un mantenimiento del volumen de horas.

El acuerdo también incluye la eliminación de que las subidas salariales estén vinculadas al desempeño del resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía, el aumento del importe de los cheques-restaurante a 11 euros diarios (el máximo legal) y el mantenimiento de la política de teletrabajo.

Sobre este último punto, los trabajadores de MasOrange gozarán de dos días de teletrabajo a la semana (con el viernes fijo y el otro día a elección, previa autorización), a lo que se suma que cuentan con la posibilidad de sustituir esas dos jornadas completas por las tardes de lunes a jueves, entre otras cuestiones.

Además, se incluirá a toda plantilla procedente de las empresas del grupo MásMóvil en los beneficios de los planes de pensiones, de movilidad sostenible, de tráfico telefónico, de seguro médico y de vida.