Los platos preparados cierran 2025 con unas ventas de más de 4.300 millones, un 5% más

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los platos preparados cerraron 2025 con un crecimiento del 5%, hasta alcanzar una facturación de 4.309 millones de euros, en un ejercicio en el que su consumo en los hogares españoles marcó un nuevo récord con un total de 715.052 de toneladas, lo que supone un crecimiento del 3,8%.

Así se desprende del informe presentado este jueves por la asociación Platos Preparados de España, en el que se destaca además un aumento del 11% en las exportaciones durante el año pasado, que representaron el 21,4% de la producción total y tuvieron a Portugal, Francia, Reino Unido, Polonia y Alemania como sus principales destinos.

La tendencia alcista refleja un cambio en los hábitos de consumo, impulsado principalmente por el "placer" que experimentan los clientes al consumir este tipo de productos, según explica el presidente de la asociación Platos Preparados de España, David Aldea.

130.000 TONELADAS DE 'PIZZA'

Así, los hogares españoles consumieron en 2025 un total de 131.600 toneladas de 'pizza', un 2,6% más que el año anterior. Además, se registró un consumo de 98.056 toneladas de patatas congeladas, mientras que los platos con base de pasta llegaron a las 72.405 toneladas, con un incremento del 7,2%.

En cuanto a la tipología del producto, los hogares españoles consumieron un total de 330.602 toneladas en platos refrigerados, con un incremento interanual del 5%, seguido de productos congelados (297.023) y los platos de temperatura ambiente, con 87.426 toneladas y un incremento del 4,1%.