El PP denuncia un "brutal" conflicto de intereses por los 900 millones ganados por los Escribano al salir de Indra

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal Belda - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha denunciado un "brutal conflicto de intereses" por los más de 900 millones de euros de plusvalía que los hermanos Escribano se han embolsado tras vender sus acciones en Indra y salir de la compañía que fue presidida por uno de ellos y con la que intentaron fusionar su empresa familiar.

Los hermanos Ángel y Javier Escribano contaban con una participación en Indra del 14,3% mediante su empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), solo por detrás de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Al mismo tiempo que eran los segundos accionistas de la compañía tecnológica, se estaba estudiando una posible fusión entre EM&E e Indra.

Finalmente EM&E renunció a esa posible fusión tras denunciar presiones ejercidas desde la SEPI para frustrar esa operación y Ángel Escribano, que era el presidente de Indra desde enero de 2025 a propuesta de la corporación pública, renunció a su puesto el 1 de abril de este año.

Después de todos estos movimientos, la empresa de los Escribano ha decidido vender su participación del 14,3% en Indra y el vicesecretario de Economía del PP ha denunciado la operación y los efectos económicos que ha tenido: "Más de 900 millones de euros de plusvalía en dos años en una fallida operación de fusión con un brutal conflicto de intereses", ha resumido en su cuenta de 'X'.

DICE QUE LOS ESCRIBANO SABÍAN LOS CONTRATOS QUE IBA A RECIBIR INDRA

Nadal ha denunciado en primera instancia que Ángel Escribano fuera nombrado presidente de Indra a propuesta del Gobierno cuando, a su vez, era uno de los dueños de la empresa con la que se iba a fusionar. Asimismo, se ha preguntado si los Escribano conocían los planes del Gobierno para Indra antes de invertir en la compañía estatal, que se ha convertido en el "buque insignia de la política de defensa" y ha recibido contratos por miles de millones de euros.

El dirigente 'popular' ha compartido que a lo largo de 2023, antes de entrar en la empresa de defensa, los Escribano compraron más de 25,26 millones de acciones de Indra a un precio que osciló entre los 11,30 y los 16,66 euros. Después han vendido esas acciones a un precio de 52,34 euros, otorgando una plusvalía total superior a los 954 millones de euros.

"El resultado final son 900 millones de plusvalía de unos inversores que dado lo que ha ocurrido posteriormente cabe la sospecha de que conocían cuáles eran los planes del Gobierno y conocían que Indra iba a recibir un gran número de contratos de defensa antes de invertir en la compañía", ha apostillado Nadal en unas declaraciones desde el Senado.

YA PIDIERON SU COMPARECENCIA PERO NO ACUDIERON

En este contexto, el dirigente considera que el Gobierno "tiene que aclararlo" y ha avanzado que su partido pedirá la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha insistido en pedir la de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y el director de la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha.

Estos dos últimos ya fueron citados para comparecer ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, en la que PP y Vox tienen mayoría, pero no se presentó ninguno de los dos. Se les han propuesto otras dos fechas alternativas: el 19 o el 26 de mayo.

Entre otros asuntos, Alberto Nadal considera que la ministra, la presidenta de la SEPI y el responsable económico de Moncloa tienen que explicar qué información tenían los Escribano antes de comprar acciones y de ser nombrado Ángel Escribano presidente.