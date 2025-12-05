El precio mundial de los alimentos cumple tres meses a la baja y marca mínimos desde enero, según FAO

Archivo - Precios, IPC, inflación, consumo, ensalada, ensaladas, carne, carnes, comprar, comprando, supermercado, mercado - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coste de los alimentos bajó en noviembre por tercer mes consecutivo, según el índice de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se situó en un promedio de 125,1 puntos, frente a los 126,4 del mes anterior, su nivel más bajo desde el pasado mes de enero.

De este modo, el dato compilado por la FAO registró en noviembre una caída mensual del 1,2% y del 2,1% respecto de su nivel de noviembre de 2024, situándose un 21,9% por debajo del máximo de 160,2 puntos, alcanzado en marzo de 2022.

En concreto, el índice de precios de los cereales de la FAO registró en noviembre un promedio de 105,5 puntos, esto es un 1,8% más que en octubre, pero todavía un 5,3% por debajo del nivel alcanzado el año anterior, impulsado por el encarecimiento del 2,5% de los precios mundiales del trigo.

De su lado, el índice de precios de los aceites vegetales se situó en un promedio de 165 puntos en noviembre, un 2,6% menos que en octubre y su nivel más bajo en cinco meses, ante la bajada de los precios de los aceites de palma, colza y girasol, que compensó con creces el ligero aumento de las cotizaciones del aceite de soja.

En el caso de la carne, el índice de precios de la FAO bajó a 124,6 puntos, un 0,8% menos que en octubre, pero un 4,9% por encima del nivel de hace un año, mientras que el índice de precios de los productos lácteos se situó en 137,5 puntos, un 3,1% menos que en octubre y un 1,7% por debajo del valor alcanzado hace un año.

Asimismo, el índice de precios del azúcar registró en noviembre un promedio de 88,6 puntos, esto es, un 5,9% menos que en octubre, situándose un 29,9% por debajo del nivel de hace un año, lo que representa el tercer descenso mensual consecutivo y el nivel más bajo desde diciembre de 2020.