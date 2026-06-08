El precio del petróleo retrocede ante la llamada de Trump a acabar con los ataques entre Irán e Israel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - Andrew Leyden / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, caía de manera abrupta hasta los 94 dólares tras rozar la barrera de los 98 dólares hace apenas unas horas, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya instado a Israel e Irán a acabar con el fuego cruzado iniciado este domingo y sostener que continúan activas las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se hundía hasta los 91 dólares desde los 95 dólares alcanzados durante la mañana, reduciendo el incremento diario del 5% a poco más del 1%.

De esta manera, el precio del barril de Brent ha pasado de experimentar un crecimiento intradía cercano al 5% a marcar apenas un aumento del 1,5%, tras el repunte impulsado por los nuevos ataques en la región de Oriente Próximo y la bajada provocada por las palabras de Trump llamando a finalizar esta nueva escalada de tensión.

Israel denunció este domingo el lanzamiento de proyectiles procedente de Irán hacia su territorio en aparente represalia por el bombardeo sobre los barrios del sur de Beirut. Como respuesta, el Ejército de Israel ha bombardeado un complejo petroquímico en la provincia iraní de Juzestán, en el suroeste del país asiático.

"Israel e Irán deben cesar inmediatamente los enfrentamientos armados", ha sostenido el inquilino de la Casa Blanca en redes sociales este lunes, un mensaje tras el que ha añadido que ambas partes "buscan un alto el fuego inmediato".

"Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez", ha afirmado Trump.

En este sentido, el tráfico por estrecho de Ormuz continúa casi paralizado, mientras la frágil situación en la región genera incertidumbre sobre el fin de la guerra, lo que ha provocado fuertes fluctuaciones en los mercados petroleros ya habituales desde el inicio de la ofensiva de EEUU e Israel sobre el país asiático el pasado 28 de febrero.

Las autoridades iraníes han dado por finalizados los ataques contra territorio israelí, aunque no han descartado que puedan reanudarse en caso de que Israel continúe con sus operaciones en Líbano o retome ataques contra Irán.

"Nuestra prioridad es la seguridad nacional y la tranquilidad del pueblo. Defendemos los derechos de la nación con autoridad y no retrocederemos ante ninguna amenaza. La diplomacia y la defensa son las dos alas del poder nacional; ni hemos abandonado el campo de batalla ni la mesa de negociaciones", ha destacado el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

En este contexto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en su formato ampliado OPEP+, anunció este domingo que incrementará en otros 188.000 barriles diarios de crudo su oferta para julio, según un acuerdo alcanzado en su segunda reunión tras la sorprendente decisión anunciada en mayo por Emiratos Árabes Unidos de retirarse del grupo en plena guerra de Irán.