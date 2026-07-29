Los precios de exportaciones e importaciones industriales suben en junio y acumulan cuatro meses de alzas

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MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Precios de Exportación de los productos industriales subió un 3,3% en junio respecto al mismo mes de 2025, con lo que acumula cuatro meses al alza, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, este ascenso es ocho décimas inferior al del mes anterior, cuando experimentó su mayor alza desde febrero de 2023.

En lo que respecta a los precios de importación de los productos industriales, éstos se dispararon un 5,7% interanual en junio, tasa cuatro décimas inferior a la del mes previo, cuando también fue la más elevada desde febrero de 2023.

Con este repunte, los precios de importación de los productos industriales encadenan también cuatro meses consecutivos de alzas interanuales.

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