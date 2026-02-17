El presidente ejecutivo del consejo de Hyatt, Thomas Pritzker, dimite por sus vínculos con Epstein

Archivo - Hyatt triplicará su número de hoteles en Portugal para 2027 con el debut de sus marcas Andaz y The Standard. - HYATT - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo del consejo de administración de Hyatt, Thomas Pritzker, ha dimitido de su cargo después de que unos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaran sus contactos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Una buena administración también implica proteger a Hyatt, en particular en el contexto de mi relación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, de la cual me arrepiento profundamente. Ejercí un pésimo criterio al mantener el contacto con ellos, y no hay excusa para no distanciarme antes", ha declarado Pritzker en un comunicado, tal y como recoge la prensa estadounidense.

Asimismo, ha condenado las acciones y el daño causado por Epstein y Maxwell, al mismo tiempo que ha reconocido que siente "un profundo pesar por el dolor que infligieron a sus víctimas", ha declarado Pritzker en un comunicado, tal y como recoge la prensa estadounidense.

Junto a la dimisión, el ya exmandatario de la hotelera ha comunicado que no se presentará a la reelección en el consejo en la próxima junta anual de accionistas de la compañía, que se celebrará en mayo.

Además, Hyatt ha anunciado en una nota de prensa que su presidente y director ejecutivo, Mark Hoplamazian, sucederá a Pritzker como presidente del consejo, con efecto inmediato.

"He sido un orgulloso miembro de la familia Hyatt desde los inicios de la empresa. Como dije en mi carta al consejo, ha sido un honor y una de las mejores experiencias de mi vida haber contribuido al crecimiento de Hyatt", ha destacado Pritzker.

Por su parte, Hoplamazian ha defendido que la decisión de Pritzker refleja su gestión y su firme compromiso con Hyatt a lo largo de sus muchas décadas de servicio.

"De cara al futuro, seguimos centrados en ejecutar nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo, mejorar la atención a nuestros compañeros, ofrecer experiencias significativas a nuestros huéspedes e impulsar el rendimiento para los propietarios y el valor para nuestros accionistas, ha añadido, además.

Desde agosto de 2004, Pritzker fue miembro del consejo de Hyatt y presidente ejecutivo, mientras que comenzó a desempeñar sus funciones de alto ejecutivo y presidente de entidades predecesoras en 1980.

"Durante su mandato, ha proporcionado una gestión estratégica que ha permitido a Hyatt ampliar la presencia global de su marca, reforzar su modelo de negocio de activos ligeros y ofrecer valor a largo plazo a los accionistas", ha terminado valorando la compañía estadounidense.