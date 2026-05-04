El presidente del Eurogrupo pide no perder el foco de la disciplina fiscal en las medidas contra la crisis

Archivo - El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis. - ALEXANDROS MICHAILIDIS / EUROPEAN COUNCIL

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha sostenido que las medidas ya implementadas por los distintos países de la Unión Europea para paliar los efectos de la crisis energética deben estar bien diseñadas en base al equilibrio fiscal de cada estado miembro y ha indicado que deben ser temporales.

"Actuamos de forma coordinada, con un denominador común, tal como lo define la Comisión (Europea): estas medidas deben ser temporales, en consonancia con las reglas fiscales acordadas y con los objetivos de la Transición Verde. En un contexto de crisis sucesivas, mantener este equilibrio no es fácil, pero es absolutamente necesario", ha declarado en rueda de prensa Pierrakakis tras la reunión con los ministros de economía y finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

Pierrakakis ha explicado la importancia de "estar preparados" para los "escenarios más difíciles" ante la ausencia por el momento de signos de una desescalada en Oriente Próximo, donde se mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz que presiona los precios energéticos y las perspectivas de inflación en el continente.

Asimismo, ha instado a continuar en la senda de la independencia energética, un proceso que ha pedido acelerar, a pesar de haber señalado que Europa se encuentra en estos momentos en una mejor posición tras desligarse en los últimos años de la dependencia de Rusia.

El presidente del Eurogrupo ha confirmado la necesidad de consolidar el sistema bancario europeo para caminar hacia "una mejor asignación de capital y liquidez, una mayor diversificación del riesgo y economías de escala" con el objetivo de posicionar al sistema bancario europeo al nivel de otros sistemas internacionales.

"Nuestra respuesta debe ser coherente, firme y decisiva, con una política fiscal responsable, una transición energética acelerada, una mayor integración financiera e inversión en innovación y en la economía digital. La resiliencia que hemos logrado construir hasta ahora es la base. El siguiente paso es transformar esta resiliencia en fortaleza, en crecimiento, en competitividad, para Europa, para sus ciudadanos", ha concluido.

El comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, y el director gerente del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), Pierre Gramegna, ha coincidido en los análisis del presidente del Eurogrupo y han reiterado la importancia de que los países miembros mantengan sus finanzas públicas equilibradas.