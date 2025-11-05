Primark y sindicatos alcanzan un acuerdo en el convenio colectivo con un alza salarial del 9% en tres años

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Primark y los sindicatos Fetico y CCOO han alcanzado un acuerdo en la negociación del nuevo convenio colectivo para el período 2026-2028 en el que se ha pactado un alza salarial del 9% en estos años para los cerca de 10.000 trabajadores de la marca textil.

En concreto, el acuerdo alcanzado recoge un incremento salarial del 9% que se distribuirá proporcionalmente para cada año de vigencia. Con el alza salarial, las tablas por grupos profesionales notarán el incremento desde el próximo año, con subidas anuales por encima del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que asegura que la plantilla avanzará en su capacidad adquisitiva, según informa Fetico.

De esta forma, el acuerdo se ha alcanzado entre CCOO, que ostenta el 42,56% de la representación y Fetico, con el 33,56%, mientras que UGT (13,8%) ha aplazado la firma para los próximos días y esta negociación se ha realizado sin la rúbrica de ELA (4,5%).

El convenio negociado logra también un acuerdo en la reducción de la jornada anual para los trabajadores, con 1.765 horas anuales para 2026 y que disminuirá hasta las 1.760 horas un año después y 1.755 horas anuales para 2028.

Fetico ha destacado que la reducción de jornada se ha llevado a los parámetros que pretendía el Ministerio de Trabajo, demostrando que la "negociación es la mejor opción" para la mejora en las condiciones sociales de los trabajadores.

El sindicato también ha elogiado el "esfuerzo negociador" que ha conseguido un incremento en el pago de los pluses dominicales y para festivos de 45 euros para el próximo año, y que aumentarán a 50 euros en 2027 y a 55 euros en 2028.

Además, se ha acordado frenar el incremento de la distribución de la jornada irregular, y de esta forma, este aspecto se mantiene inalterado. Adicionalmente, el acuerdo recoge 12 fines de semana de calidad, para cinco días de promedio (sábados y domingos) y seis fines de semana de calidad para cuatro días de promedio (sábados y domingos).

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha subrayado que este acuerdo es un "gran logro que aporta estabilidad laboral a la compañía". "Ahora, nuestro esfuerzo también se centra en el convenio de ARTE, que estamos seguros de que avanzará próximamente y se convertirá en un hito para todo el sector", ha indicado.