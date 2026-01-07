La promotora española Syrena Invest construirá 200 viviendas en Varsovia tras invertir diez millones de euros

Archivo - Banderas de Polonia y la Unión Europea. - Patrick Pleul/dpa - Archivo

La inmobiliaria española Syrena Invest invertirá diez millones de euros en el lanzamiento de dos nuevas promociones situadas en Varsovia, capital de Polonia, tras haber adquirido con éxito los terrenos necesarios.

Según se desprende de la nota de prensa, la compañía iniciará este mismo año las obras de construcción de las cerca de 200 viviendas. Asimismo, cuenta ya con un nuevo proyecto en Varsovia cuyo desarrollo está previsto para finales de 2027.

Syrena Invest nació en España, pero es miembro desde hace más de quince años de la Asociación de Promotores Polaca. Aunque inició su singladura en otras ciudades del país, desde 2011 centró su actividad en la capital, donde ya ha entregado cinco promociones, además de tener una en construcción y tres en cartera.

"Con estas nuevas inversiones, reafirmamos nuestra confianza en Varsovia y nuestro compromiso de aportar valor mediante proyectos residenciales modernos, bien ubicados y adaptados a las necesidades reales de los clientes", ha afirmado el socio y consejero delegado de Syrena Invest, Adolfo Alústiza.