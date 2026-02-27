Prosegur gana 119 millones de euros en 2025, un 52,8% más, y supera las metas previstas

Oficinas centrales de Prosegur - PROSEGUR

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Prosegur obtuvo un beneficio neto consolidado de 119 millones de euros en 2025, cifra un 52,8% superior a la de 2024, ha informado este viernes la compañía, que ha destacado que consiguió superar todas las metas previstas marcadas para el ejercicio.

La empresa registró unas ventas totales de 4.930 millones de euros el año pasado, lo que supone un aumento del 10% respecto a 2024, "parcialmente neutralizado por el impacto divisa, resultando en un aumento de las ventas del 0,5%", según ha resaltado la compañía.

Por regiones, Prosegur elevó ventas en todas las geografías donde está presente excepto en Latinoamérica, donde las redujo un 5%.

En Europa logró un crecimiento en euros cercano al 5%, mientras que en el resto del mundo creció cerca del 10,1%.

Por unidades de negocio, el crecimiento orgánico de Prosegur Cash alcanzó el año pasado el 5,3%, mientras que avanzó un 12% en Security, alcanzado en 2025 la cifra récord de 2.604 millones de euros de facturación, y casi un 29% en Alarms.

El Ebita de Prosegur se incrementó un 8,9% en 2025, hasta los 357 millones de euros, mientras que alcanzó los 301 millones de euros de flujo de caja operativa, viéndose la deuda neta reducida.

Asimismo, la compañía ha propuesto un dividendo de 90 millones, reflejando "la fortaleza de la generación de caja y el compromiso de la remuneración sostenible de sus accionistas".