Los puertos españoles presentan en Seatrade Cruise el futuro sostenible de los cruceros

España es el segundo destino europeo de cruceros, con más de 12 millones de movimientos de cruceristas en 2023



MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Puertos del Estado y los puertos de interés general participan desde este lunes en Seatrade Cruise Global, la mayor feria de cruceros del mundo, que se celebra en Miami del 8 al 11 de abril, donde presentarán su oferta de instalaciones y servicios portuarios para el turismo de cruceros con una decidida apuesta por la sostenibilidad.

La industria de los cruceros aporta un valor añadido bruto del orden de 5.000 millones de euros y más de 40.000 empleos en España.

Un impacto muy importante para la economía no solo de las ciudades portuarias, sino del conjunto de España.

Las cifras de movimientos de cruceristas por los puertos españoles en 2023, más de 12 millones, récord absoluto, a bordo de 4.500 buques, confirman a España como el segundo destino europeo para este tipo de viajes, y los puertos españoles de interés general como la puerta de entrada para un sector comprometido con la sostenibilidad.

En el stand de Ports of Spain y bajo el lema 'We welcome you as you deserve', 23 de las 28 Autoridades Portuarias estarán presentes para trasladar a las navieras las ventajas competitivas de incluir los puertos españoles en sus rutas.

La feria Seatrade Cruise Global que contará con un total de más de 600 expositores, 120 países representados espera recibir a más de 10.000 asistentes.

Durante las jornadas, se prevé la visita institucional al stand, coordinado por Puertos del Estado, de la Consejera de Turismo de España en Miami, Elvira Marcos, así como la presentación del puerto de Motril 'Destino Granada'.

El Puerto de Málaga por su parte presentará oficialmente Seatrade Med Málaga 2024, que por segunda vez consecutiva llevará esta feria de cruceros a la ciudad andaluza en el mes septiembre.

APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD.

Para garantizar un crecimiento sostenible, los puertos españoles trabajan de la mano de las navieras y de la comunidad portuaria y las instituciones locales, con iniciativas como el suministro de combustibles más limpios a los barcos, el ahorro energético, la minimización de emisiones contaminantes y de ruido, avances en digitalización e innovación, la promoción de la plena integración de los puertos con las ciudades que los albergan, a la vez que un impulso a la movilidad de los turistas para ofrecerles la mejor experiencia en nuestro país.

Especialmente relevante es el esfuerzo en el despliegue de los OPS (Onshore Power Supply), conexiones eléctricas en muelles para que los barcos, incluidos los de cruceros, puedan conectarse a la red apagando sus motores auxiliares y reduciendo las emisiones a la atmósfera y el ruido.

El objetivo de Puertos del Estado es que los puertos de titularidad estatal estén preparados para suministrar energía eléctrica, de fuentes renovables, antes de 2030.