Radisson debuta con su marca RED en Turquía con la apertura de un hotel en Esmirna

Radisson RED Izmir Point Bornova, - RADISSON HOTEL GROUP

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Radisson Hotel Group ha anunciado la apertura del Radisson RED Izmir Point Bornova, lo que supone el debut de su marca de estilo de vida 'Radisson RED' en el mercado turco. El nuevo establecimiento, ubicado en el distrito de Bornova en Esmirna, introduce un concepto de hospitalidad orientado al diseño y la interacción social.

El hotel cuenta con 204 habitaciones y se encuentra integrado en el centro comercial Point Bornova, facilitando el acceso a zonas comerciales y conexiones de transporte.

Entre sus instalaciones destaca un restaurante y bar en la azotea con vistas panorámicas, espacios para reuniones, piscina al aire libre, instalaciones de bienestar y puntos de carga para vehículos eléctricos.

"La apertura del Radisson RED Izmir Point Bornova marca un hito importante en nuestra estrategia de crecimiento para Turquía", ha señalado Yilmaz Yildirimlar, director de operaciones para Europa de Radisson Hotel Group.

El directivo ha subrayado que este lanzamiento refuerza la cartera de la compañía, que mantiene el objetivo de alcanzar los 100 hoteles en el país en los próximos cinco años.

El hotel dispone de espacios comunes, como el Lobby Bar y el restaurante RED Bites (que se transforma en el 'rooftop' RED ROOF), diseñados para fomentar la interacción social y la creatividad, ofreciendo desde coctelería hasta eventos musicales.

En el ámbito del bienestar, el establecimiento incorpora el spa, salas de masajes y el gimnasio Gym Redzone, abierto las 24 horas. Además, el hotel dispone de una pista de pádel y mantiene una política pet-friendly.

Ubicado a unos 20 minutos en coche del aeropuerto Adnan Menderes de Esmirna, el Radisson RED Izmir Point Bornova cuenta con conexiones directas por transporte público, posicionándose como un punto estratégico para el turismo de ocio y negocios en la región.