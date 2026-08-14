Reddit se incorporará al S&P 500 el próximo martes

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MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Reddit, uno de los foros más populares de Internet, pasarán a formar parte del índice S&P 500 antes de la apertura de la sesión del próximo 18 de agosto, según ha confirmado S&P Dow Jones Indices, lo que disparaba hasta un 11% la cotización de la plataforma social en la negociación previa a la apertura de Wall Street.

Según ha indicado el gestor del índice que agrupa a las 500 empresas principales de Estados Unidos, Reddit reemplazará en el S&P 500 a AvalonBay Communities, después de que esta haya sido adquirida por Equity Residential, empresa que ya forma parte a su vez del selectivo y que pasará a denominarse Vivmark Residential tras la fusión.

Las acciones de Reddit, que se negocian bajo el símbolo 'RDDT' en la Bolsa de Nueva York, donde debutaron en marzo de 2024, se anotaban una subida del 11% en la negociación previa a la apertura del mercado.

Desde su debut, los títulos de la plataforma han multiplicado casi por cinco los 34 dólares por acción fijados como precio para su OPV.