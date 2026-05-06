Registradores y Abogacía respaldan conjuntamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública

Rafael Perea, Jesús Pellón, Ainhoa Goño, Luis Fernández del Pozo y Jesús Quijano. - COLEGIO DE REGISTRADORES

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía han organizado una jornada conjunta para analizar el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública aprobado el pasado 17 de febrero, norma que han respaldado al ser de "especial relevancia" en materia de transparencia, integridad institucional, tráfico mercantil ordinario y prevención del blanqueo de capitales.

El registrador mercantil Luis Fernández del Pozo ha manifestado que "el sistema actual no funciona" y que la reforma es necesaria. En relación con las modificaciones introducidas, se ha referido a las deficiencias del sistema con relación al libro de socios, ya que en la actualidad existe una gran opacidad al solo legalizarse en el Registro Mercantil el 7% de estos.

Como ejemplo, ha citado que el comprador de una casa puede saber de forma muy sencilla en el Registro de la Propiedad si esta tiene cargas, pero que no hay forma de conocer en el ámbito mercantil si quien vende unas participaciones es su legítimo dueño. La reforma permitirá la publicidad en el Registro Mercantil de los auténticos propietarios.

El consejero y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, Jesús Pellón, se ha mostrado favorable a todo lo que brinde agilidad, eficacia y seguridad jurídica. Pellón ha destacado el papel de la Abogacía en el asesoramiento de las transmisiones conforme al nuevo sistema que se impone el Anteproyecto.

"En materia de prevención del blanqueo de capitales tenemos una legislación de terminología tan imprecisa, ambigua, extensa y a veces contradictoria, que genera una inseguridad jurídica enorme. Por eso, medidas como la inscripción de las participaciones en el Registro Mercantil no solo generan seguridad, sino certeza jurídica, que va mucho más allá de la seguridad", ha añadido Pellón.

Rafael Perea, abogado socio del área Mercantil de Andersen, ha contextualizado la reforma desde los ejes de Europa y la lucha contra el blanqueo de capitales, y ha insistido en la importancia de que con la nueva norma sea posible la identificación de todos los titulares de la entidad.

Por último, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid Jesús Quijano ha planteado que el libro registro de socios se está llevando "mal", por lo que la inscripción en el Registro Mercantil es un buen paso.

Además, cree que el acceso al Registro Mercantil de documentos privados no debería ser excluyente y ha sugerido que debería extenderse la reforma y dar pasos equivalentes en las Sociedades Anónimas no cotizadas.