Reig Jofre gana 5 millones en 2025, un 52% menos, por su transformación industrial y cambio de perímetro

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica catalana Reig Jofre cerró 2025 con un resultado consolidado de 5 millones de euros, un 52% menos que en 2024, en un año marcado por la reducción temporal de capacidad productiva en su planta de antibióticos en Toledo y cambios en el perímetro de consolidación tras la integración de Leanbio y Syna Therapeutics.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este viernes, la empresa obtuvo una facturación de 331,1 millones de euros, un 2% menos que el año anterior, y el Ebitda consolidado se situó en 30,5 millones de euros (un margen del 9,2%).

El negocio de antibióticos, que representó el 20% de las ventas en 2024, sufrió una caída del 30% en ventas asociada a la reducción temporal de capacidad productiva en Toledo, derivada de inversiones para ampliar su capacidad y elevar la eficiencia operativa.

Este impacto fue parcialmente mitigado por otras áreas, como Specialty Pharmacare, que creció un 4% (120 millones de euros), impulsado por la división de Dermatología (+18%) y lanzamientos en España y Polonia, y Consumer Healthcare aumentó un 3% (74 millones), con la marca Forté Pharma superando los 60 millones de ventas.

Durante 2025, Reig Jofre ejecutó inversiones por valor de 34 millones de euros, incluyendo 21,2 millones de inversión industrial, 5,1 millones en desarrollo, 3,5 millones en digitalización y otros 3,5 millones a aumentar su participación en Leanbio hasta el 84,69%.

NUEVA PLANTA EN BARCELONA

Esta filial está construyendo actualmente una nueva planta de principios activos biotecnológicos en Barcelona (4.000 m2) para producir proteínas, recombinantes, anticuerpos y mRNA, cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2026.

En paralelo, la compañía lidera el proyecto estratégico Emintech, destinado a combatir la resistencia antimicrobiana, que cuenta con un presupuesto de 25,6 millones de euros.

INTERNACIONALIZACIÓN Y DEUEDA

Las ventas fuera de España representan el 59% del total, apoyadas en el crecimiento de las filiales europeas, la consolidación de marcas propias y el avance del negocio comercial en Europa.

El resto de Europa aportó 157 millones de euros (48%), el resto del mundo 37 millones (11%) y España sumó 137 millones (41%).

En cuanto a la situación financiera, la Deuda Financiera Neta (DFN) cerró 2025 en 101,1 millones de euros, con una ratio DFN/EBITDA situada en 3,3x, aunque la compañía precisa que, ajustado sin el impacto de las recientes integraciones biotecnológicas, el ratio sería de 2,5x.