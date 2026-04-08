La reina Letizia preside el décimo aniversario del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio

La Reina Letizia preside el décimo aniversario del programa Talento Joven. - CÁMARA DE COMERCIO

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha presidido hoy el décimo aniversario del programa Talento Joven de la Cámara de Comercio de España, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y enmarcado en la iniciativa europea de Garantía Juvenil, según ha informado la corporación este miércoles en un comunicado.

Este programa facilita el acceso al mercado de trabajo de jóvenes de entre 16 y 29 años al mejorar su empleabilidad y adecuarla a las necesidades del tejido productivo español.

Además, a lo largo de estos 10 años más de 250.000 jóvenes han participado en este programa ejecutado por la red de cámaras de comercio y se ha contribuido a la creación de 100.000 empleos, según ha informado la Cámara de Comercio.

En el acto, en el que ha estado presente la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha celebrado el "éxito" de este programa, asegurando que "es más necesario ahora que nunca".

"La atracción de talento es clave para toda compañía, y para ello necesitamos crear empleo estable y de calidad, buscando un talento que sea diverso", ha afirmado en representación de Alsa, la directora de Personas de la empresa, Ruth Hernández, una de las colaboradoras del programa.

Desde la perspectiva de las cámaras de comercio, la técnico de la Cámara de A Coruña, Isabel Rodríguez, ha resaltado como mentora de los jóvenes que les ayudan a trabajar en sus "actitudes y en sus habilidades blandas para tener un mayor éxito en su carrera laboral".

Marta Corral, joven coruñesa especializada en moda e imagen, y Mohammad Al katib, conductor de autobuses de Alsa en León, son ejemplo de ello, ya que ambos han compartido cómo Talento Joven les ha ayudado a reinventar su carrera profesional.

Por su parte, la socia en Sectors Business Consulting de KPMG España, María José Menduiña, que ha presentado los resultados "tangibles" del programa, ha garantizado el "impacto real" de Talento Joven en la sociedad.

Finalmente, red de Cámaras de Comercio ha subrayado que, durante estos 10 años, se han ejecutado hasta 36.000 acciones formativas, equivalentes a 3,1 millones de horas de formación, se han organizado 435 Ferias de Empleo para conectar el talento joven y al tejido empresarial, lo que ha permitido la creación de 100.000 empleos.