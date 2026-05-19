Reino Unido retira sanciones sobre el diésel y el queroseno procedente de petróleo ruso

Archivo - Buque petrolero. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han levantado las sanciones sobre el diésel y el queroseno fabricado en terceros países con crudo de origen ruso a través de una licencia que exime a estos productos del paquete de restricciones que el Gobierno británico mantiene sobre el Kremlin.

La medida entra en vigor a partir de este miércoles 20 de mayo y su duración es indefinida, aunque el Ejecutivo de Reino Unido especifica que se reserva la posibilidad de rescindir en cualquier momento esta licencia, algo que tratarán de avisar con al menos cuatro meses de antelación.

Por otro lado, otra autorización diferente permite a las empresas el suministro y la entrega de gas natural licuado (GNL) a las plantas de rusas de Yamal y Sakhalin 2 --dos de las más importantes y con importancia de suministro a nivel global--, siempre que se justifique un contrato relevante y el mismo no tenga una duración mayor a un año.

Además, otros servicios relacionados con operaciones comerciales de productos petroleros quedan ahora permitidos. A pesar de las licencias, los operadores deberán notificar las adquisiciones y ventas de GNL y registrar las actividades comerciales.

Otros países como Estados Unidos también ha relajado las sanciones comerciales sobre Rusia en relación al mercado de petróleo en un contexto marcado por la reducción del suministro de crudo ante el conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz.

Este mismo lunes, las autoridades estadounidenses emitieron una nueva licencia temporal por 30 días para permitir la comercialización y adquisición de crudo ruso que se encuentre cargado en buques.

El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, se sitúa sobre los 110 dólares, frente a los 72 dólares que marcaba antes del comienzo de la guerra. Por su parte, el precio del barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos (EEUU), ronda los 105 dólares.