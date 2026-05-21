Las reservas de españoles a destinos africanos se duplican hasta mayo, con Sudáfrica como mercado emergente

Africa - KIWI.COM

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las reservas desde España hacia destinos africanos han registrado un aumento del 109,4% entre enero y mediados de mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos de la plataforma de viajes Kiwi.com, que asegura que el número total de pasajeros que se desplazaron al continente creció un 86,7%.

Los datos confirman un cambio de tendencia en los hábitos de los viajeros españoles, que buscan combinar escapadas de proximidad con experiencias culturales y de naturaleza.

Marruecos se mantiene como el principal motor de este auge, concentrando el 71% del tráfico total desde España. En concreto, Marrakech es la ciudad más demandada (39% de los pasajeros), seguida de Tánger, Fez, El Cairo y Rabat.

AUGE DE LA LARGA DISTANCIA Y PRECIOS A LA BAJA

Más allá del norte de África, el informe destaca un crecimiento exponencial en destinos de larga distancia. Sudáfrica se posiciona como el mercado emergente más dinámico con un incremento del 698,6% en pasajeros, multiplicando casi por ocho sus cifras de 2025.

Otros países como Tanzania, Kenia y Cabo Verde también muestran una evolución al alza vinculada al turismo de aventura y premium.

Este incremento de la demanda se ha visto favorecido por una moderación en los costes de transporte. El precio medio de los billetes descendió un 3,8%, mientras que la tarifa mediana registró una caída del 15,5% interanual.

En cuanto a los puntos de salida, aunque Madrid y Barcelona lideran el volumen total de operaciones, Sevilla se ha convertido en el aeropuerto con mayor crecimiento hacia el continente africano, anotando un repunte del 195% en el número de pasajeros respecto al año pasado.