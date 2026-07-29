Las reservas de última hora para verano caen al 9% del total, frente al 17% de 2025, según Evaneos

Perú - EVANEOS

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de última hora para viajar este verano han reducido su peso entre los viajeros españoles y representan el 8,84% del total, frente al 17% registrado el verano pasado, según datos de la plataforma de viajes sostenibles Evaneos.

La compañía ha atribuido este cambio a una mayor planificación de las vacaciones en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica.

Las reservas realizadas durante junio para viajar en julio y agosto, consideradas de última hora, muestran un regreso a la planificación frente a la espontaneidad que marcó el verano de 2025. Además, casi la mitad de estas reservas (49,4%) corresponde a familias, especialmente aquellas que viajan con adolescentes.

Por destinos, Perú se mantiene por segundo año consecutivo como el más demandado por los viajeros españoles para este verano, mientras que Costa Rica continúa entre las opciones preferidas.

En las reservas de última hora, sin embargo, ganan protagonismo China, Marruecos y Sri Lanka, que sustituyen en parte a destinos habituales como Vietnam y Tailandia, un cambio que la compañía relaciona con la actual situación geopolítica.

Evaneos también señala que quienes reservan con poca antelación ya no lo hacen principalmente para aprovechar ofertas, sino por motivos personales o laborales que retrasan la decisión. De hecho, la duración media de estos viajes se mantiene en 11 días, en línea con la media del verano, lo que refleja que las reservas de última hora siguen correspondiendo mayoritariamente a viajes de larga distancia y no a escapadas de corta duración.