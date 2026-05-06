Rodríguez pide explicación a Idealista tras publicar un anuncio que exponía la salud de los propietarios

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que su departamento ha pedido información a Idealista y le ha "exigido" que aclare los criterios que utiliza a la hora de publicar anuncios.

Así lo ha dicho tras conocer que la plataforma inmobiliaria había ofertado la venta de la nuda propiedad de un piso en Madrid, en cuyo anuncio se hacía referencia a los problemas de salud de sus propietarios, y que, ante el revuelo generado, Idealista procedió posteriormente a retirar.

"Es la última gota que coma el vaso. Más allá de esa normativa pendiente, de esa directiva de servicios digitales, que nos va a facilitar la intervención a las administraciones públicas en este tipo de cuestiones, está también la responsabilidad corporativa de esta entidad para que se haga cargo de publicar sólo aquellas viviendas que son viviendas", ha defendido la titular de Vivienda este miércoles en Girona.

El piso publicitado al que aludía la ministra ofrecía la venta de la nuda propiedad, fórmula por la que una persona mayor vende su casa a un inversor pero se reserva el usufructo vitalicio. Para estimular el interés inversor, desvelaba la delicada salud de sus actuales propietarios.

Por ello, la ministra ha exigido que no se publiciten este tipo de anuncios.

IDEALISTA YA HA REMITIDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA

Por su parte, fuentes de Idealista han informado a Europa Press de que esta tarde han remitido al Ministerio de Vivienda toda la información que se les ha requerido.

Según han detallado dichas fuentes, entre la información remitida al departamento de Isabel Rodríguez está la que establece el funcionamiento de Idealista a la hora de publicar los anuncios, así como los criterios legales y comerciales de los anuncios de las viviendas ofertadas en la plataforma.

RODRIGUEZ ELOGIA LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE CATALUÑA

La ministra ha atendido a los medios tras visitar un complejo residencial de viviendas asequibles en la provincia catalana, junto a la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Durante su visita se ha referido directamente a la política de vivienda de Cataluña y del Govern de la Generalitat, que ha subrayado como un "camino a seguir" para consolidar el derecho a la vivienda y acabar con la crisis.

Así, ha asegurado que esta política está siendo una "referencia para el conjunto de España y de Europa" que explora soluciones a las que antes no se habían aproximado.

La ministra ha explicado que "habiendo puesto más recursos que nunca, llegando a acuerdos con los ayuntamientos en la cesión de suelo, poniendo instrumentos de financiación, sin duda, la gestión de Salvador Illa y de la Generalitat ha priorizado el derecho a la vivienda y esto está dando sus frutos".

En relación al Plan Estatal de Vivienda, Rodríguez ha afirmado que en el caso de Cataluña se va a duplicar la inversión, y añadido que "incluso podremos ir más allá en el futuro, porque Cataluña siempre es una comunidad que ha puesto más recursos adicionales al plan estatal".

También se ha referido a Cataluña como un ejemplo en materia de regulación del mercado de la vivienda, que ha defendido, es una manera de atender a la ciudadanía junto a la construcción de nuevas vivienda, y algo que "Cataluña está haciendo con valentía".

"Los grupos políticos que han decidido que el mercado no se puede comer las rentas de los trabajadores, que los jóvenes tienen derecho a independizarse y acceder a una vivienda digna a un precio asequible, están dando sus frutos y hoy estando aquí quiero ponerlo en valor por ese ejercicio de complicidad a la hora de regular y que está siendo positivo para catalanes y catalanas", ha añadido.