Roiback adquiere la tecnológica española ThinkIN para impulsar el uso de IA en la venta directa hotelera

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Roiback, empresa perteneciente a HBX Group, ha anunciado la adquisición de la compañía tecnológica canaria ThinkIN, especializada en servicios de atención al cliente y ventas para el sector hotelero. Con esta operación, Roiback busca reforzar su oferta estratégica mediante la integración de un Contact Center omnicanal basado en Inteligencia Artificial (IA), diseñado para potenciar la conversión de ventas directas de los hoteles.

La adquisición, que contempla una inversión de hasta 2 millones de euros supeditada al rendimiento del negocio, permitirá a los socios hoteleros de Roiback acceder a un soporte 24/7 en nueve idiomas.

Según datos facilitados por la compañía, las soluciones de ThinkIN logran incrementar el ticket promedio en más de un 30% y pueden generar un repunte adicional del 15% en las ventas mediante la integración de canales telefónicos y digitales.

APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El valor diferencial de la operación reside en la tecnología de ThinkIN, que incluye 'voice bots' con IA y sistemas de control de calidad automatizados. Estas herramientas han permitido a la firma española alcanzar un índice de satisfacción del cliente del 92%.

La directora general de Roiback, Cristina Perea, ha señalado que esta compra refuerza su compromiso de ser el "socio más eficaz para los hoteles", ayudándoles a convertir la demanda en "reservas directas rentables" mientras se ofrece una experiencia excepcional al huésped.

Por su parte, Alejandro Martín, director general de ThinkIN, ha subrayado que la integración en la estructura de Roiback permitirá escalar su innovación tecnológica a nivel global. "Continuaremos invirtiendo en las capacidades de IA que ayudan a nuestros clientes a crecer", ha afirmado.

Desde su fundación en 2015 con apenas cuatro empleados, ThinkIN ha experimentado un crecimiento notable hasta superar los 70 profesionales (llegando al centenar en temporada alta) y gestionar actualmente más de 450 hoteles en Europa y América.

Roiback ha confirmado que mantendrá la continuidad del servicio para los clientes actuales de ThinkIN, alineando sus esfuerzos comerciales para maximizar el impacto en los ingresos de sus socios globales.