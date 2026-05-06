Rovi gana 9,4 millones hasta marzo, un 48% menos, y rebaja su previsión de ingresos para este año

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

Rovi obtuvo un beneficio neto de 9,4 millones de euros en el primer trimestre del año, cifra un 48% inferior a la del mismo periodo de 2025, cuando registró ganancias de 18,1 millones de euros, según ha informado este miércoles la farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos totales de Rovi se situaron en 154,7 millones de euros entre enero y marzo, en línea con los alcanzados en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos operativos bajaron un 1,5%, hasta los 152,5 millones de euros, debido principalmente al comportamiento de la división de heparinas.

En concreto, las ventas de esta división disminuyeron un 12% en el primer trimestre, hasta los 61,4 millones de euros, como consecuencia, según la compañía, de la menor contribución de las ventas internacionales de bemiparina ante los elevados niveles de inventario en manos de los socios.

No obstante, las ventas del negocio de fabricación a terceros de Rovi aumentaron un 5% en el primer trimestre, hasta los 37,4 millones de euros.

El beneficio bruto de la farmacéutica aumentó un 5% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 95 millones de euros, con un aumento en el margen bruto de 3,8 puntos, hasta situarse en el 62,3% a cierre de marzo.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Rovi totalizó 20,3 millones de euros hasta marzo, un 33% menos que en el primer trimestre de 2025, en tanto que el resultado neto de explotación (Ebit) bajó un 47%, hasta los 12,1 millones de euros.

REBAJA SU PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2026

A la vista de la evolución actual de determinadas variables de negocio, Rovi ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento de ingresos operativos para el ejercicio 2026.

Aunque espera que sigan aumentando, el escenario ahora es que lo hagan entre un 0% y un 10% con respecto a 2025. "Esta previsión supone un escenario de crecimiento más moderado para el 2026 que el anteriormente comunicado y está sujeta a diversos factores cuya evolución sigue resultando difícil de anticipar con precisión", subraya Rovi.

En concreto, entre los elementos que han motivado esta rebaja de previsiones, la farmacéutica cita las menores previsiones de ingresos previstos para 2026 bajo el contrato de fabricación de jeringas precargadas celebrado con una compañía farmacéutica global y a la "creciente presión competitiva en materia de precios" en la división de heparinas en el contexto actual de "mayores incertidumbres regulatorias y geopolíticas y mayor volatilidad en la dinámica de suministro y de costes".

Rovi subraya además que la división de heparinas se comportó mejor de lo esperado en el ejercicio 2025 debido principalmente al incremento de pedidos por parte de los socios internacionales, por lo que en 2026 espera menos pedidos por parte de estos socios "al tener un nivel elevado de inventarios".

En todo caso, la compañía asegura que mantiene un enfoque prudente en sus previsiones para el ejercicio 2026, "reflejando el entorno competitivo y la visibilidad actual de sus principales líneas de actividad que continuará monitorizando estrechamente".

El presidente y consejero delegado (CEO) de Rovi, Juan López-Belmonte Encina, ha señalado que 2026 se presenta "como un punto de inflexión", en el que la compañía espera volver a la senda del crecimiento apoyada "en decisiones estratégicas clave que se han ido tomando a lo largo de estos años".

"Durante este periodo, hemos dado pasos estratégicos decisivos para reforzar nuestra proyección internacional y acelerar nuestro crecimiento. Uno de los hitos más relevantes ha sido el cierre, el pasado 1 de abril, de la adquisición de la planta de fabricación de inyectables en Phoenix, Arizona (Estados Unidos). Se trata de una operación estratégica que nos convierte en un jugador industrial global con presencia directa en Estados Unidos, y que representa una gran oportunidad de crecimiento para Rovi", ha destacado el CEO de la farmacéutica.

COMPROMISO CON LOS ACCIONISTAS

El consejo de administración de Rovi propondrá a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo por un importe de 49.155.590,06 euros, que equivale a 0,9594 euros por acción con derecho a percibirlo con cargo a los resultados del ejercicio 2025 y a reservas de libre disposición, lo que implicaría el reparto de un importe equivalente, aproximadamente, al 35% del beneficio neto consolidado del año 2025 atribuido a la sociedad dominante.