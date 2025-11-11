Ryanair invierte 130 millones en un centro de formación de tripulaciones en Madrid - GARPRESS

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha inaugurado este martes en Madrid, en las proximidades del Aeropuerto de Barajas, su primer Centro de Formación de Tripulaciones del Boeing 737 'Gamechanger' en el sur de Europa. Esta nueva instalación representa una inversión de 130 millones de euros y la creación de 150 empleos altamente cualificados.

El nuevo centro ya se encuentra operativo para la formación inicial de pilotos y tripulantes de cabina, contando con dos simuladores 'full motion' (de movimiento completo) del Boeing 737-8200 'Gamechanger' y una cabina de entrenamiento totalmente equipada.

Según los planes de la compañía, en 2026 se añadirán dos simuladores 'full motion' y dos simuladores de base fija adicionales, completando un total de seis simuladores y reforzando su posición de liderazgo en el sector.

COMPROMISO CON MADRID Y EL EMPLEO DE ALTA CUALIFICACIÓN

El CEO de Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha manifestado que esta inversión es un "hito" que demuestra el "compromiso continuo de Ryanair con Madrid y con la industria turística española".

"Esta instalación de 130 millones de euros creará más de 150 empleos altamente cualificados y demuestra el compromiso continuo de Ryanair con Madrid y con la industria turística española a medida que seguimos ofreciendo conectividad, empleo y excelencia en aviación", ha señalado Wilson.

Este centro se suma a una serie de inversiones estratégicas de Ryanair en España que superan los 11.000 millones de euros en total y que sustentan más de 10.000 empleos directos en el país.

La inversión en el Centro de Formación refuerza el papel de Madrid como un 'hub' clave para la aerolínea. Tras 19 años operando en la capital, Ryanair ha transportado más de 100 millones de pasajeros, opera 60 rutas con 14 aviones basados y sostiene más de 6.000 empleos locales en la Comunidad de Madrid.

Madrid también es la sede de otras infraestructuras estratégicas para la compañía como el Ryanair Travel Labs o el hangar de mantenimiento. El centro digital y de innovación de última generación, considerado el corazón de la innovación del sector viajes de Europa, emplea a más de 360 profesionales tecnológicos y supone una inversión de 115 millones de euros desde 2017.

Por su parte, el hangar de mantenimiento es una moderna instalación de siete bahías, considerada una de las mayores y más avanzadas de Europa, que representa otros 25 millones de euros de inversión y 130 empleos directos.

A nivel nacional, Ryanair opera en 23 aeropuertos españoles con 11 bases operativas. La compañía transporta 62 millones de pasajeros anuales y estima una contribución de 28.000 millones de euros a la economía española (equivalente al 2% del PIB, según certifica KPMG), posicionándose como uno de los mayores impulsores del turismo y un contribuidor clave al crecimiento económico del país.

"Estamos orgullosos de seguir invirtiendo en excelencia en aviación en Madrid, a medida que la región consolida su posición como uno de los principales hubs europeos y como el principal centro de innovación de Ryanair en el sur de Europa", concluyó Eddie Wilson.