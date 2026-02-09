Sacyr suspende por ahora un contrato de liquidez con Alantra para comprar 9,9 millones de acciones propias

Archivo - Fachada de la sede de Sacyr, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sacyr ha suspendido temporalmente, con efectos desde este lunes, un contrato de liquidez que firmó con Alantra el pasado 2 de diciembre con el fin de habilitar la adquisición de 9.927.793 acciones propias, mediante la compra en bloques.

La compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que esta compra de acciones se llevará a cabo como consecuencia del vencimiento de instrumentos financieros derivados ('forwards') formalizados con una entidad financiera, al haber elegido la sociedad la entrega física.

Las acciones se destinarán a dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los planes de retribución variable, mediante entrega de acciones, aprobados por la compañía para el presidente ejecutivo, Manuel Manrique; el consejero delegado, Pedro Sigüenza, y demás directivos y empleados de Sacyr.