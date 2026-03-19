Samsung invertirá casi 64.000 millones en 2026 para liderar en chips de IA

Archivo - 05 April 2024, South Korea, Seoul: A view of the headquarters of Samsung Electronics Co. Photo: -/YNA/dpa - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics planea invertir "más de 110 billones de wones" (63.850 millones de euros) en instalaciones e I+D durante 2026 con el objetivo de asegurarse "el liderazgo en la era de los semiconductores con IA".

De este modo, la inversión prevista por la multinacional supone un incremento del 21,7% respecto de los 90,4 billones de wones (52.470 millones de euros) del ejercicio anterior.

Asimismo, el gigante tecnológico surcoreano también ha expresado su disposición a impulsar fusiones y adquisiciones significativas en sectores de crecimiento futuro, como robótica avanzada, tecnología médica, electrónica automotriz y climatización.

Samsung ha subrayado su interés en avanzar como empresa líder en IA y reforzar nuevos segmentos de crecimiento, incluyendo la reorganización de la estructura empresarial hacia negocios orientados al futuro, impulsados por la innovación en IA, como la inteligencia artificial y la robótica avanzada, para asegurar un impulso de crecimiento a medio y largo plazo.