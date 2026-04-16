Samsung solicita a la Justicia impedir acciones de los sindicatos ante las negociaciones que apuntan a huelga

Archivo - Sede de Samsung en Corea del Sur. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Samsung Electronics ha pedido a la Justicia de Corea del Sur que impida a través de una orden judicial posibles acciones de uno de sus sindicatos que podrían paralizar la producción de la compañía, ante la posibilidad de una convocatoria de huelga para el próximo mes de mayo.

Fuentes de la empresa han confirmado a la agencia de noticias surcoreana 'Yonhap' que Samsung presentó ante el tribunal de distrito de Suwon una solicitud para evitar que los trabajadores ocupen instalaciones clave, entre ellas las líneas de producción de semiconductores, por las importantes pérdidas que podrían suponer para la empresa.

Samsung ha argumentado que esta medida cautelar no busca evitar que los empleados participen en conflictos de índole laboral, derecho recogido en la Constitución, sino prevenir acciones prohibidas por la legislación surcoreana y evitar pérdidas.

Los sindicatos iniciaron conversaciones con la dirección a mediados del mes de marzo con el objetivo de conseguir un aumento salarial del 7% y eliminar el límite máximo de los bonus basados en el rendimiento, así como mejorar la transparencia del cálculo de los mismos.

Sin embargo, a finales de mes el Sindicato Unido del Grupo Samsung (SGUU, por sus siglas en inglés) rompió las negociaciones acusando a la compañía de "falta de sinceridad".

Los 90.000 trabajadores organizados en tres de los sindicatos de Samsung votaron a favor de convocar una huelga en mayo, con un total del 93,1% de trabajadores sindicalizados votando a favor, una convocatoria que si nada cambia tendrá lugar el 21 de mayo.

Samsung Electronics anticipó hace dos semanas que espera registrar un beneficio operativo de aproximadamente 57,2 billones de wones (32.890 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supondría un resultado trimestral récord para el gigante tecnológico surcoreano.