San José gana 12,5 millones hasta marzo, un 19% más, tras disparar casi un 14% sus ingresos

Cartel de Grupo San José en una de sus obras. - SAN JOSÉ

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo San José obtuvo un beneficio neto de 12,55 millones de euros en los tres primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 18,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según reflejan sus últimas cuentas trimestrales remitidas este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La facturación se incrementó un 13,8%, hasta superar los 417 millones de euros, impulsada por el alza del negocio tanto a nivel nacional, que aumentó un 13,1%, hasta los 341 millones de euros, como de la actividad internacional, que avanzó un 17,3%, hasta los 76,2 millones.

Por áreas de actividad, la construcción --que representa el 91% de su negocio--, ingresó 379 millones de euros, un 14% más; seguida del área de concesiones y servicios, que facturó 19,23 millones de euros, un 5,2% menos.

No obstante, el retroceso de este segmento se vio compensado por el incremento de los ingresos derivados de los desarrollos urbanísticos (+47,7% frente a los primeros tres meses de 2025) y de los ajustes de consolidación (+55,1% sobre la cifra anotada 12 meses atrás), que ascendieron hasta los 2,4 millones de euros y los 14 millones, respectivamente.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 24 millones de euros, un 20% superior al del año pasado, lo que representa un margen de rentabilidad del 5,8%, 0,3 puntos porcentuales más que en marzo de 2025.

En cuanto a su cartera de proyectos, aumentó un 13,7%, hasta los 4.130 millones de euros. De ellos, el 79% perteneciente a su negocio de construcción, el 15% a concesiones y servicios, y un 5% al área de energía.

Su posición neta de tesorería a 31 de marzo de 2026 se situaba en una caja positiva por importe de 514,99 millones de euros, un 2,2% superior a la de diciembre de 2025, y el patrimonio neto a 305,86 millones, un 6,3% más.