Sánchez inaugura la nueva sede de ONU Turismo en Madrid y reivindica el papel de España en el sector

1100428.1.260.149.20260629203548 Pedro Sánchez durante su intervención en la inauguración de la nueva sede ONU turismo en el Palacio de Congresos de Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado esta tarde la nueva sede de ONU Turismo en el Palacio de Congresos de Madrid, espacio que se convertirá en un centro de referencia para impulsar el turismo del futuro y reforzar el papel de España como sede del organismo internacional.

Durante el acto, Sánchez ha reivindicado el papel de España como "espacio de encuentro" y ha defendido la necesidad de reforzar el multilateralismo mediante la cooperación internacional. El jefe del Ejecutivo ha puesto en valor el Plan de Apoyo al Multilateralismo impulsado por España, basado en los principios de refugio, refuerzo y reforma.

Sánchez ha señalado que el sistema internacional debe adaptarse para responder a los desafíos actuales con mayor transparencia, eficacia y legitimidad, y ha defendido que reformar el multilateralismo supone garantizar su futuro. En este sentido, ha destacado que la ayuda al desarrollo española superó los 4.550 millones de euros en 2025, un 13% más, y ha afirmado que la solidaridad internacional "no es un gasto, sino una inversión en estabilidad".

El presidente también ha puesto en valor el nombramiento de Shaikha Al Nowais como primera mujer al frente de ONU Turismo en los 50 años de historia de la organización, un avance que, según ha señalado, refleja el compromiso con la igualdad y un liderazgo más inclusivo.

Sánchez ha apuntado que los grandes retos globales no pueden resolverse de forma aislada y ha defendido que la solidaridad y la cooperación deben situarse por encima de la rivalidad entre países.

A su vez, ha destacado que el antiguo Palacio de Congresos de Madrid, que vuelve a abrirse al mundo, representa "la esencia del multilateralismo" y ha subrayado que España quiere seguir siendo un espacio de encuentro para abordar los grandes debates globales.

Sánchez ha reivindicado la cooperación internacional frente a la fragmentación y ha afirmado que "ningún desafío global puede resolverse en solitario". En este sentido, ha defendido que "cooperar no es una debilidad" y que la construcción de espacios comunes es "la única manera de solucionar lo que verdaderamente importa".

Además, ha recordado la presencia de ONU Turismo en España durante los últimos 50 años como ejemplo de cooperación frente a la fragmentación y ha apostado por reforzar el sistema multilateral bajo tres principios: refugio, refuerzo y reforma.

En el acto, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado que la apertura de la nueva sede supone "una celebración para el progreso en el sector", al tiempo que ha subrayado la importancia del turismo como motor de desarrollo.

Por su parte, la nueva secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, ha afirmado que la inauguración marca "un nuevo comienzo" para la organización en Madrid y ha agradecido a España su apoyo. "El turismo es una gran potencia para cooperar" y la nueva sede contribuirá a esa misión de servicio, ha señalado, convencida de que el edificio será "la casa" de la organización en esta nueva etapa.